Gosta de filmes de aventura? Veja 5 opções para incluir na sua lista

Viagens por mundos desconhecidos, encontros com criaturas extraordinárias e missões que colocam a coragem à prova são alguns dos ingredientes que tornam os filmes de aventura tão envolventes. Para quem busca histórias capazes de divertir diferentes gerações, há opções que misturam humor, fantasia, ação e emoção.

De jogos perigosos a amizades improváveis, confira 5 filmes de aventura para colocar na lista!

1. Jumanji: Bem-Vindo à Selva (2017)

Em “Jumanji: Bem-Vindo à Selva”, quatro adolescentes entram em um jogo e precisam superar desafios para conseguir voltar para casa (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

Quatro adolescentes que cumprem detenção na escola encontram um antigo console de videogame e decidem experimentar um jogo misterioso. Ao iniciar a partida, Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser’Darius Blain), Bethany (Madison Iseman) e Martha (Morgan Turner) são transportados para uma floresta selvagem, onde assumem a aparência dos avatares escolhidos: Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Franklin “Mouse” Finbar (Kevin Hart), Professor Sheldon Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan). Com características físicas, habilidades e limitações diferentes das que possuem na vida real, eles precisam aprender a lidar com suas novas identidades enquanto descobrem as regras desse universo.

Presos em um ambiente repleto de animais perigosos, armadilhas e desafios, os jovens recebem uma missão que envolve recuperar uma valiosa joia e enfrentar o explorador Van Pelt (Bobby Cannavale), responsável por ameaçar o equilíbrio de Jumanji. Com apenas três vidas disponíveis para cada participante, o grupo precisa combinar suas habilidades, superar conflitos e trabalhar em equipe para vencer os desafios do jogo.

Onde assistir: HBO Max.

2. Jurassic World: Domínio (2022)

Em “Jurassic World: Domínio”, Owen e Claire enfrentam novos perigos para proteger a família (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES e Telecine)

Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros passaram a viver livremente pelo mundo, dividindo o território com os seres humanos e provocando novos conflitos. Nesse cenário, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vivem afastados dos grandes centros enquanto protegem Maisie Lockwood (Isabella Sermon), uma adolescente envolvida em uma descoberta capaz de despertar o interesse de organizações poderosas. Quando a jovem desaparece com uma cria de velociraptor, o casal inicia uma busca que o leva a enfrentar perigos inesperados.

Paralelamente, a paleobotânica Ellie Sattler (Laura Dern) procura a ajuda do paleontólogo Alan Grant (Sam Neill) e do matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) para investigar uma ameaça relacionada a uma empresa de pesquisas genéticas. As duas histórias se cruzam em uma corrida contra o tempo, marcada por conspirações, criaturas pré-históricas e pesquisas genéticas controversas. Enquanto tentam revelar a verdade por trás dos acontecimentos, os protagonistas precisam impedir uma catástrofe que ameaça o futuro de diferentes espécies.

Onde assistir: Telecine.

3. The Electric State (2025)

Em “The Electric State”, Michelle enfrenta conflitos entre humanos e máquinas em busca de respostas sobre o desaparecimento do irmão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientado em uma realidade alternativa dos anos 1990, o filme acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente órfã que tenta seguir em frente após acreditar ter perdido o irmão mais novo, Christopher (Woody Norman). Sua rotina muda quando Cosmo, um robô com aparência de desenho animado, aparece inesperadamente e demonstra estar ligado ao garoto. Determinada a descobrir o que aconteceu, ela atravessa o oeste dos Estados Unidos à procura de respostas em um mundo marcado pelas consequências de uma revolta fracassada das máquinas contra os seres humanos.

Durante o percurso, Michelle conta com a ajuda de Keats (Chris Pratt), um contrabandista que acaba se envolvendo na missão, e de Herman (Anthony Mackie), um robô de personalidade irreverente que também a acompanha. Ao chegarem a uma região isolada onde os robôs vivem afastados da sociedade, os viajantes encontram aliados inesperados e pistas que questionam tudo o que sabiam sobre o desaparecimento de Christopher.

Onde assistir: Netflix

4. Como Treinar Seu Dragão (2025)

Em “Como Treinar Seu Dragão”, Soluço desafia as tradições vikings ao fazer amizade com Banguela (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

Soluço (Mason Thames) cresceu em Berk, uma ilha onde enfrentar dragões é considerado uma prova de coragem. Filho do líder viking Stoico (Gerard Butler), ele sofre para corresponder às expectativas de seu povo e demonstrar que também pode contribuir para a segurança da comunidade. Sua trajetória muda após um encontro inesperado com Banguela, um dragão que, em vez de representar apenas uma ameaça, o leva a questionar a rivalidade entre as duas espécies.

Ao se aproximar do animal, Soluço começa a questionar os ensinamentos que recebeu desde a infância e percebe que os conflitos entre vikings e dragões podem ter raízes em crenças equivocadas. Com a ajuda de Astrid (Nico Parker) e do ferreiro Bocão (Nick Frost), ele precisa lidar com a resistência de seus conterrâneos e com as consequências de uma descoberta que pode transformar a vida na ilha. Entre voos, perigos e decisões difíceis, o jovem tem que escolher entre seguir as tradições de Berk e defender aquilo que aprende com sua amizade com Banguela.

Onde assistir: Prime Video.

5. Cara de Um, Focinho de Outro (2026)

Em “Cara de Um, Focinho de Outro”, Mabel usa a tecnologia para ajudar os animais a salvar seu habitat (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures e Pixar Animation Studios)

A animação acompanha Mabel, uma jovem apaixonada pelos animais que decide lutar para preservar uma área natural ameaçada pela construção de uma rodovia. Para tentar impedir a destruição do lugar, ela aproveita uma tecnologia experimental capaz de transferir a consciência humana para o corpo de animais robóticos realistas. Transformada em um castor, a garota consegue se aproximar da vida selvagem e entender como os animais se organizam, se comunicam e enfrentam os desafios do ambiente.

Durante a jornada, Mabel faz amizade com o Rei George, um castor carismático que lidera os mamíferos, e tenta reunir diferentes espécies em defesa da floresta. O plano, porém, esbarra nos interesses do prefeito Jerry Generazzo, que pretende levar a obra adiante. Para salvar o habitat dos animais, a jovem precisa conquistar aliados, compreender as diferenças entre as espécies e impedir que a ambição humana transforme a região.

Onde assistir: Disney+.