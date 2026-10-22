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Gosta de filmes de aventura? Veja 5 opções para incluir na sua lista

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/10/26 16h06
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Ação, fantasia e humor se encontram nesses filmes de aventura para reunir a família e aproveitar o tempo livre (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

Viagens por mundos desconhecidos, encontros com criaturas extraordinárias e missões que colocam a coragem à prova são alguns dos ingredientes que tornam os filmes de aventura tão envolventes. Para quem busca histórias capazes de divertir diferentes gerações, há opções que misturam humor, fantasia, ação e emoção.

De jogos perigosos a amizades improváveis, confira 5 filmes de aventura para colocar na lista!

1. Jumanji: Bem-Vindo à Selva (2017)

Fotografia de quatro aventureiros em uma paisagem tropical cercada por vegetação verde e altas montanhas rochosas. À esquerda, um homem negro usa chapéu de abas largas, roupas em tons de marrom e verde, lenço vermelho no pescoço e uma mochila volumosa. Ao lado dele, uma mulher de cabelos ruivos veste uma blusa vermelha sem mangas, shorts verde-oliva e botas marrons. Mais ao centro, um homem de chapéu bege, óculos e roupas de explorador segura um mapa de papel. À direita, um homem alto e musculoso, careca, usa camisa bege de mangas curtas, calça cargo e luvas escuras. Os quatro olham atentamente para algo à frente, com expressões de preocupação e surpresa. Ao fundo, uma coluna de fumaça se eleva entre as montanhas cobertas de vegetação.
Em “Jumanji: Bem-Vindo à Selva”, quatro adolescentes entram em um jogo e precisam superar desafios para conseguir voltar para casa (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

Quatro adolescentes que cumprem detenção na escola encontram um antigo console de videogame e decidem experimentar um jogo misterioso. Ao iniciar a partida, Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser’Darius Blain), Bethany (Madison Iseman) e Martha (Morgan Turner) são transportados para uma floresta selvagem, onde assumem a aparência dos avatares escolhidos: Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Franklin “Mouse” Finbar (Kevin Hart), Professor Sheldon Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan). Com características físicas, habilidades e limitações diferentes das que possuem na vida real, eles precisam aprender a lidar com suas novas identidades enquanto descobrem as regras desse universo. 

Presos em um ambiente repleto de animais perigosos, armadilhas e desafios, os jovens recebem uma missão que envolve recuperar uma valiosa joia e enfrentar o explorador Van Pelt (Bobby Cannavale), responsável por ameaçar o equilíbrio de Jumanji. Com apenas três vidas disponíveis para cada participante, o grupo precisa combinar suas habilidades, superar conflitos e trabalhar em equipe para vencer os desafios do jogo.

Onde assistir: HBO Max. 

2. Jurassic World: Domínio (2022)

Fotografia de uma cena de ação em um ambiente industrial repleto de máquinas, tubulações metálicas, válvulas e estruturas mecânicas. À esquerda, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e barba curta, veste uma camisa azul de mangas compridas e calça escura. Ele mantém as pernas afastadas e estende uma das mãos para a frente, com a palma aberta, como se tentasse conter algo ou proteger os demais. No centro, uma jovem de cabelos castanhos compridos e soltos usa uma jaqueta verde-oliva sobre uma blusa preta e calça jeans escura. Ela está agachada, com os joelhos flexionados, uma das mãos estendida à frente e a outra voltada para o lado, demonstrando uma postura de alerta. À direita, um homem musculoso, de cabelos castanhos curtos e barba por fazer, veste uma camiseta preta e calça escura. Ele segura um rifle com as duas mãos e observa atentamente o ambiente. Ao fundo, há equipamentos industriais, grandes canos, estruturas metálicas e vapor branco saindo das máquinas. A iluminação azul intensa predomina na cena, com alguns pontos de luz alaranjada na parte inferior esquerda, criando uma atmosfera de tensão e perigo.
Em “Jurassic World: Domínio”, Owen e Claire enfrentam novos perigos para proteger a família (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES e Telecine)

Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros passaram a viver livremente pelo mundo, dividindo o território com os seres humanos e provocando novos conflitos. Nesse cenário, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vivem afastados dos grandes centros enquanto protegem Maisie Lockwood (Isabella Sermon), uma adolescente envolvida em uma descoberta capaz de despertar o interesse de organizações poderosas. Quando a jovem desaparece com uma cria de velociraptor, o casal inicia uma busca que o leva a enfrentar perigos inesperados.

Paralelamente, a paleobotânica Ellie Sattler (Laura Dern) procura a ajuda do paleontólogo Alan Grant (Sam Neill) e do matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) para investigar uma ameaça relacionada a uma empresa de pesquisas genéticas. As duas histórias se cruzam em uma corrida contra o tempo, marcada por conspirações, criaturas pré-históricas e pesquisas genéticas controversas. Enquanto tentam revelar a verdade por trás dos acontecimentos, os protagonistas precisam impedir uma catástrofe que ameaça o futuro de diferentes espécies.

Onde assistir: Telecine.

3. The Electric State (2025)

Cena de ficção científica em um cenário desértico durante o pôr do sol. No primeiro plano, à esquerda, aparece um enorme robô de estrutura metálica escura, com corpo formado por engrenagens, placas, tubos e peças mecânicas. Sua cabeça arredondada exibe dois olhos e uma boca em formato de traços luminosos alaranjados. Ao centro, um homem de cabelos castanhos claros, vestido com camiseta branca e colete escuro, está em pé sobre o teto de uma van antiga. Ao lado dele, uma mulher de cabelos loiros compridos usa jaqueta roxa e calça jeans. Um pequeno robô amarelo, com cabeça arredondada, olhos grandes e sorriso desenhado, está sentado próximo ao veículo. A van tem carroceria vermelha e bege. Ao fundo, o céu apresenta tons dourados e alaranjados, com cactos, torres industriais e estruturas conectadas por cabos espalhadas pelo deserto.
Em “The Electric State”, Michelle enfrenta conflitos entre humanos e máquinas em busca de respostas sobre o desaparecimento do irmão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientado em uma realidade alternativa dos anos 1990, o filme acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente órfã que tenta seguir em frente após acreditar ter perdido o irmão mais novo, Christopher (Woody Norman). Sua rotina muda quando Cosmo, um robô com aparência de desenho animado, aparece inesperadamente e demonstra estar ligado ao garoto. Determinada a descobrir o que aconteceu, ela atravessa o oeste dos Estados Unidos à procura de respostas em um mundo marcado pelas consequências de uma revolta fracassada das máquinas contra os seres humanos.

Durante o percurso, Michelle conta com a ajuda de Keats (Chris Pratt), um contrabandista que acaba se envolvendo na missão, e de Herman (Anthony Mackie), um robô de personalidade irreverente que também a acompanha. Ao chegarem a uma região isolada onde os robôs vivem afastados da sociedade, os viajantes encontram aliados inesperados e pistas que questionam tudo o que sabiam sobre o desaparecimento de Christopher.

Onde assistir: Netflix

4. Como Treinar Seu Dragão (2025)

Fotografia de dois jovens escondidos sob uma estrutura de madeira quebrada, formada por vigas escuras inclinadas e sobrepostas. À esquerda, um rapaz de cabelos castanhos claros, curtos e desalinhados, veste roupas escuras e observa atentamente algo fora do enquadramento. À direita, uma jovem de cabelos castanhos escuros, compridos e trançados, usa roupas rústicas em tons de marrom e verde-oliva. Ela olha para o alto, com expressão de alerta. Pequenas partículas de poeira iluminadas aparecem entre as vigas, enquanto a luz do sol atravessa as frestas da madeira.
Em “Como Treinar Seu Dragão”, Soluço desafia as tradições vikings ao fazer amizade com Banguela (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

Soluço (Mason Thames) cresceu em Berk, uma ilha onde enfrentar dragões é considerado uma prova de coragem. Filho do líder viking Stoico (Gerard Butler), ele sofre para corresponder às expectativas de seu povo e demonstrar que também pode contribuir para a segurança da comunidade. Sua trajetória muda após um encontro inesperado com Banguela, um dragão que, em vez de representar apenas uma ameaça, o leva a questionar a rivalidade entre as duas espécies.

Ao se aproximar do animal, Soluço começa a questionar os ensinamentos que recebeu desde a infância e percebe que os conflitos entre vikings e dragões podem ter raízes em crenças equivocadas. Com a ajuda de Astrid (Nico Parker) e do ferreiro Bocão (Nick Frost), ele precisa lidar com a resistência de seus conterrâneos e com as consequências de uma descoberta que pode transformar a vida na ilha. Entre voos, perigos e decisões difíceis, o jovem tem que escolher entre seguir as tradições de Berk e defender aquilo que aprende com sua amizade com Banguela.

Onde assistir: Prime Video.

5. Cara de Um, Focinho de Outro (2026)

Ilustração promocional de personagens animados sobre um fundo amarelo-alaranjado uniforme. Ao centro, um grande urso de pelagem marrom-escura aparece com a boca aberta, exibindo dentes grandes e segurando diante dela uma pequena criatura peluda de cor laranja, que sorri. Ao redor, há diversos animais e personagens fantásticos coloridos, incluindo um ganso branco, uma criatura alaranjada que segura um bastão, pequenos seres semelhantes a sapos e lagartos e criaturas compridas com aparência de serpentes. Na parte inferior, um dispositivo tecnológico circular em tons de cinza e azul emite um feixe luminoso azulado. Um cabo preto conectado ao aparelho se estende em direção ao canto inferior esquerdo. O conjunto de personagens está concentrado no centro da composição, cercado por amplas áreas amarelas.
Em “Cara de Um, Focinho de Outro”, Mabel usa a tecnologia para ajudar os animais a salvar seu habitat (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures e Pixar Animation Studios)

A animação acompanha Mabel, uma jovem apaixonada pelos animais que decide lutar para preservar uma área natural ameaçada pela construção de uma rodovia. Para tentar impedir a destruição do lugar, ela aproveita uma tecnologia experimental capaz de transferir a consciência humana para o corpo de animais robóticos realistas. Transformada em um castor, a garota consegue se aproximar da vida selvagem e entender como os animais se organizam, se comunicam e enfrentam os desafios do ambiente.

Durante a jornada, Mabel faz amizade com o Rei George, um castor carismático que lidera os mamíferos, e tenta reunir diferentes espécies em defesa da floresta. O plano, porém, esbarra nos interesses do prefeito Jerry Generazzo, que pretende levar a obra adiante. Para salvar o habitat dos animais, a jovem precisa conquistar aliados, compreender as diferenças entre as espécies e impedir que a ambição humana transforme a região.

Onde assistir: Disney+.

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