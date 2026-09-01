Gosta de fantasia e romantasia? 11 livros para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo 2026

Entre mundos desconhecidos, criaturas extraordinárias e destinos marcados por grandes desafios, a imaginação ganha espaço para conduzir o leitor por experiências que vão muito além da realidade. A literatura fantástica abre espaço para histórias em que o impossível ganha novas regras e diferentes formas de existir. Nesse universo, a romantasia aproxima aventuras, magia e relações afetivas, criando enredos que transitam entre o extraordinário e os dilemas dos personagens.

Para que esse público de fantasia e romantasia possa ir preparado para a Bienal do Livro de São Paulo 2026, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi (SP), listamos 11 obras nacionais desses gêneros que valem a pena colocar na lista de leitura. Confira!

1. Deusa de Fúria

“Deusa de Fúria” acompanha uma guerreira em busca de respostas sobre sua existência (Imagem: Reprodução digital | Editora Flyve)

No livro de FML Pepper, Nailah desperta em um mundo que se encontra em seus instantes finais. Em meio à batalha sangrenta para entender o significado da sua existência, a garota guerreira luta desesperadamente para encontrar as respostas para as perguntas que a consumiam tanto quanto as trevas que devoravam Unyan: ela deveria atender ao fogo que ardia em seu coração ou aos clamores da sua alma? O que teria que abrir mão? O que poderia ter para si? Amor verdadeiro? Vingança? Redenção? O último verso da profecia traria a inimaginável resposta.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 05/09, às 16h, no estande A80.

2. Ignis Lacrimosa

“Ignis Lacrimosa” coloca bruxos e alquímicos diante de uma maldição que ameaça os dois povos (Imagem: Reprodução digital | Editora Rocco)

No livro escrito por Helena Lopes, das terras ensolaradas e abençoadas pela magia da Deusa Tripla às planícies geladas, onde a ciência é a única a receber adoração, o ódio entre bruxos e alquímicos envenenou rios e montanhas durante séculos. Isso muda quando necromantes surgem das profundezas, trazendo uma maldição que afeta ambos os povos: por todo o continente, mulheres dão à luz monstros e o caos se instaura.

Desesperados por uma cura, os reis rivais fazem um acordo para restabelecer a paz. É assim que Zália, a poderosa princesa bruxa, se vê prometida a Astero, o comandante alquímico conhecido como o assassino de bruxos. Zália precisa escolher entre entregar-se ao homem que deveria odiar… ou queimar o mundo para vingar tudo o que perdeu.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 04/09, às 15h; dia 05/09, às 17h; e dia 06/09, às 11h, no estande da editora.

3. O Veneno da Víbora

“O Veneno da Víbora” retoma a história da Corte Viperina em uma trama de monstros, segredos e um poder (Imagem: Reprodução digital | Editora Cabana Vermelha)

No livro de Carol Façanha, humanos também podem ter veneno. E monstros também podem ser amados. No mundo da Corte Viperina, as regras estão prestes a serem quebradas. A começar por Fausto, que encontrou refúgio nos braços de Claudete, carregando um embrulho frágil e poderoso ao mesmo tempo. Mas será que o herdeiro dos Montenegro pode reviver o híbrido original? Até onde estaria disposto a ir para isso? E o que faria com esse poder em mãos? No volume final da trilogia Corte Viperina, o leitor descobre que nem todos os monstros são feitos de escamas e que nem todo veneno mata.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 05/09, às 15h.

4. Cabeça na Nuvem

“Cabeça na Nuvem” acompanha Max em uma missão para salvar crianças presas em um universo digital (Imagem: Reprodução digital | Editora Outro Planeta)

No livro escrito por Renan Carvalho, Max tem a habilidade da consciência S – um poder raríssimo capaz de reprogramar a Nuvem, o universo digital onde tudo é possível. Quando Patrono, o novo programa administrador, entra em colapso e assume a forma de um perigoso vilão, milhões de crianças ficam presas nesse mundo virtual. Entre elas, está o irmão mais novo de Max, e o garoto acaba se tornando a única esperança de trazê-las de volta. Na Nuvem, Max e seus novos amigos precisam se unir, confiar uns nos outros – e descobrir que suas diferenças são exatamente o que os torna mais fortes.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 05/09, às 17h, no estande da Editora Planeta.

5. Odile

“Odile” apresenta duas irmãs feiticeiras que precisam se infiltrar em uma corte inimiga (Imagem: Reprodução digital | Editora Oculta)

Na obra escrita por Évany Cristina Campos, duas irmãs têm um destino tecido pela magia e pela ruína. Criadas à margem do mundo humano, Odile e Odette, gêmeas feiticeiras rejeitadas pela própria família, encontram abrigo no reino encantado de Arboreal. Quando o reino humano de Monterio ameaça Arboreal, as irmãs recebem uma missão arriscada: infiltrar-se na corte inimiga e desvendar as verdadeiras intenções do país vizinho.

O que nenhuma delas imagina é que, ao cruzarem os portões do palácio, não enfrentarão apenas as articulações de uma possível guerra, mas também forças que testam seus limites, suas crenças e seus próprios corações. Uma releitura de “O Lago dos Cisnes”, em que poder, obsessão e amor são escolhas com um preço e em que o amor verdadeiro pode não ser a salvação.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 06/09, às 12h, no estande 3 da Travessa Literária.

6. Flauta de Bambu

“Flauta de Bambu” acompanha Aiko em uma jornada entre a Amazônia, os yokais e os encantados (Imagem: Reprodução digital | Editora Rocco)

O livro escrito por Giu Yukari Murakami acompanha Aiko Watanabe, uma adolescente nipo-brasileira, que recebe da sua batchan a missão de reencontrar Kimiko, uma amiga desaparecida desde os bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Ela acaba mergulhando em uma jornada que atravessa a Amazônia, navega nas ondas da pororoca e encontra o universo fantástico de yokais e encantados.

Ao lado do amigo Nilo, ela enfrenta racismo, conflitos familiares e dilemas de identidade enquanto desvenda a história da avó e, por meio da música de uma flauta mágica, descobre a força dos laços familiares e culturais.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 07/09, às 14h; dia 08/09, às 10h; e dia 09/09, às 14h, no estande da Rocco.

7. Quando a Lua Tocou a Terra

“Quando a Lua Tocou a Terra” narra o encontro entre um rei condenado à forma de lobo e a Lua, que deseja experimentar a vida entre os mortais (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Há histórias que começam como tragédia e terminam como lenda. A obra de Luiza Rosa é uma delas. Eryas Vastaer foi condenado a viver como lobo, após governar Nerfalis com tirania e provocar a fúria divina. Mas sua maldição guarda duas cruéis exceções — nas noites de Lua Cheia, ele se torna um monstro sedento por sangue; na Lua Nova, volta a ser homem, apenas para se lembrar da vida que perdeu.

Enquanto isso, a Lua, criada pelos Deuses Primordiais para reger os ciclos da noite, as marés e os sonhos, observa a Terra com o desejo de viver entre os mortais, de sentir, tocar e pertencer. E, contra todas as probabilidades, encontrou em Eryas a única alma capaz de compreender sua solidão. Entre manifestações etéreas e toques impossíveis, vivem um amor condenado desde o início. E, ainda assim, o sentimento cresce, até tornar-se arrebatador, maior do que qualquer lei, maior até que o cosmos que tenta separá-los.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 06/09, às 16h, no estande da Crush Literário.

8. Pérolas Contra o Tempo

“Pérolas Contra o Tempo” acompanha Pérola diante de uma tragédia e de um vizinho misterioso (Imagem: Reprodução digital | Editora Vermelho Marinho)

Até onde você iria para mudar o seu destino? A protagonista do livro de Tamara Mansur, Pérola, sempre achou que a vida em Fenda Nova era pequena demais para os seus desejos. Enquanto o pai, rígido e inflexível, insiste que seus sonhos não têm futuro, ela guarda em silêncio a vontade de escapar da monotonia da cidade, construindo uma vida realmente sua. Mas uma tragédia muda todos os seus planos.

Nesse vazio, Pérola percebe algo no estranho vizinho da casa da frente, um homem silencioso, de olhar perdido no tempo, que observa a rua como quem aguarda um sinal. Há algo errado nele… e algo ainda mais errado no que ele sabe. Um segredo que deveria permanecer enterrado. Pérola sabe que ninguém muda o passado. Ninguém deveria mudar. Mas talvez ela possa tentar.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos dia 07/09, às 13h, no estande da Crush Literário.

9. Prosérpina

“Prosérpina” leva Theo Jansen a investigar um quadro amaldiçoado e a desvendar os mistérios por trás da figura que desaparece da pintura (Imagem: Reprodução digital | Editora Madame Houdini)

Bem debaixo do nariz da respeitável sociedade londrina do século XIX, um mundo de seres mágicos aguarda para ser desvendado. Na obra de Anna Martino, Theo Jansen, que não é especialista em magia — apenas em tintas — é chamado para investigar um suposto quadro amaldiçoado, que retrata uma moça segurando uma romã em um vestido dourado.

Sem perceber, ele se vê cativado pela beleza da pintura, que parece até falar com ele. Quando a figura desaparece da tela, Theo acaba envolvido em um mistério que pode colocar em risco o furacão de cores que transformou seus dias. Acostumado a uma vida em tons de azul, agora ele precisa descobrir segredos do passado e encarar seus verdadeiros sentimentos para salvar a única coisa que fez sentido em anos: sua amada.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 05/09, a partir das 14h, no estande da editora Madame Houdini, na Travessa Literária.

10. O Véu da Bruxa

“O Véu da Bruxa” acompanha Eva após uma escolha inesperada que a coloca diante de profecias e intrigas (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

No livro escrito por R. J. A. Alves, em uma aldeia onde antigas tradições sobrevivem em segredo, Eva completa dezesseis anos e é iniciada como sacerdotisa da Deusa durante o sabá de Beltane. Mas, quando o cálice sagrado transborda em suas mãos, ela é escolhida como a próxima Sumo Sacerdotisa — algo que jamais ocorreu com alguém tão jovem. Agora, enquanto tenta compreender seu destino, Eva se vê envolvida por intrigas, presságios sombrios, antigas profecias e por Alan, um belo jovem que desperta nela sentimentos intensos e inexplicáveis. Em meio à felicidade, a escuridão começa a se erguer… Conseguirá Eva resistir aos desafios à frente? Ou sucumbirá perante seus inimigos?

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 12/09, às 15h, no estande da Crush Literário.

11. Feitos de Trevas & Tormentos

“Feitos de Trevas & Tormentos” apresenta uma universidade de vampiros que captura seus alunos (Imagem: Reprodução digital | Editora Flyve)

Atenção, mortal. Você não se inscreveu. Você foi marcado. A Universidade dos Vampiros não aceita alunos. Ela os captura. Corra. Esconda-se. Reze. Porque, quando o sino bater, a caçada começa – e a Família que te pegar primeiro… fica com você. A obra foi escrita por Mari Vieira e Vilto Reis.

Agenda na Bienal do Livro SP: sessão de autógrafos no dia 12/09, às 15h, no estande da editora Flyve.

Por Daniela Garbez