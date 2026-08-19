Glória Menezes: relembre 5 personagens inesquecíveis da atriz, de “Irmãos Coragem” a “Rainha da Sucata”

Glória Menezes, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos em 18 de agosto de 2026, no Rio de Janeiro. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória de destaque no teatro, no cinema e, principalmente, na televisão, na qual interpretou personagens que se tornaram referências da teledramaturgia nacional.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a atriz iniciou a carreira artística no teleteatro da TV Tupi. Em 1963, protagonizou, ao lado de Tarcísio Meira, “2-5499 Ocupado”, da TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira. Foi durante esse período que os dois iniciaram um romance e se casaram. A união durou mais de 50 anos, até a morte do ator, em 2021, e também foi marcada por uma extensa parceria profissional.

Na TV Globo, onde estreou em “Sangue e Areia”, em 1967, Glória se consolidou como uma das principais atrizes de sua geração. Sua versatilidade permitiu que transitasse por mocinhas, mulheres fortes, figuras sofisticadas, personagens cômicas e vilãs, em trabalhos que atravessaram diferentes fases da televisão brasileira.

Relembre, a seguir, alguns personagens protagonizados por Glória Menezes!

1. Doña Sol — Sangue e Areia (1967)

Em “Sangue e Areia”, Glória Menezes interpretou Doña Sol, uma mulher decidida que se apaixona pelo toureiro Juan Gallardo (Imagem: Reprodução digital | Acervo Grupo Globo)

Em “Sangue e Areia”, exibida pela TV Globo em 1967, Glória Menezes interpretou Doña Sol, uma mulher misteriosa e decidida que se encanta pelo toureiro Juan Gallardo, vivido por Tarcísio Meira. A novela marcou a estreia da atriz na emissora e colocou os dois atores como par romântico.

A personagem ajudou a apresentar ao público da Globo uma atriz que já carregava experiência no teatro e na televisão. O papel também ganhou um significado especial dentro da trajetória do casal, já que Glória e Tarcísio chegaram à emissora juntos e, pouco depois, protagonizaram outras produções que consolidaram a parceria profissional entre os dois.

2. Lara, Diana e Márcia — Irmãos Coragem (1970)

Em “Irmãos Coragem”, a atriz viveu Lara, Diana e Márcia, três personalidades da mesma personagem (Imagem: Reprodução digital | Acervo Grupo Globo)

Em “Irmãos Coragem”, exibida entre 1970, Glória Menezes enfrentou um dos trabalhos mais complexos de sua carreira. A atriz interpretou Lara, uma mulher com três personalidades distintas: a recatada Lara, a extravagante Diana e a equilibrada Márcia.

A interpretação exigiu que a atriz diferenciasse cada uma das personalidades por meio de mudanças no comportamento e na composição da personagem, tornando o papel um dos mais marcantes de sua carreira.

A história de Lara se desenvolvia em paralelo ao romance com João Coragem, personagem de Tarcísio Meira. Escrita por Janete Clair, a novela foi um dos grandes sucessos da televisão brasileira e ajudou a consolidar Glória como uma das principais estrelas da dramaturgia nacional.

3. Ana Maria Garcia (Ana Preta) — Pai Herói (1979)

Em “Pai Herói”, Glória Menezes interpretou Ana Preta, uma mulher independente e de personalidade forte que comandava o cabaré Flor de Lys (Imagem: Reprodução digital | Acervo Grupo Globo)

Em “Pai Herói”, exibida em 1979 e escrita por Janete Clair, Glória Menezes interpretou Ana Maria Garcia, conhecida como Ana Preta. Dona da casa do cabaré Flor de Lys, no subúrbio carioca, ela era uma mulher alegre, generosa, independente e de temperamento forte. A personagem também era mãe de Jenny, filha de seu antigo relacionamento com Bruno Baldaracci, vivido por Paulo Autran.

Ana Preta se envolve com André Cajarana, personagem de Tony Ramos, que chega ao Rio de Janeiro determinado a descobrir a verdade sobre o pai. O relacionamento dos dois passa a integrar um triângulo amoroso com Carina, interpretada por Elizabeth Savala, mas Ana Preta se destaca por sua personalidade e pela maneira como participa da trajetória do protagonista.

4. Laurinha — Rainha da Sucata (1990)

Em “Rainha da Sucata”, a atriz viveu Laurinha, uma socialite decadente que se tornou uma das vilãs mais marcantes das novelas (Imagem: Reprodução digital | Nelson Di Rago | Globo)

Em “Rainha da Sucata”, exibida em 1990, Glória Menezes interpretou Laurinha, uma socialite elegante e falida de uma tradicional família da elite paulista. A personagem fazia parte do núcleo que representava uma aristocracia em decadência e se opunha a Maria do Carmo, vivida por Regina Duarte, uma empresária que havia enriquecido com os negócios de ferro-velho da família. A trama explorava justamente o contraste entre a elite tradicional e os chamados novos-ricos.

Madrasta de Edu (Tony Ramos), Laurinha era manipuladora, ambiciosa e não media esforços para conseguir o que queria. Além disso, mantinha uma paixão proibida pelo enteado, um dos elementos que ajudavam a definir sua personalidade controversa. O papel colocou Glória no grupo das vilãs marcantes da dramaturgia nacional.

O desfecho de Laurinha também entrou para a história da televisão brasileira e provocou grande repercussão na época. A personagem teve um final trágico em uma tentativa de incriminar Maria do Carmo, em uma sequência que se tornou uma das cenas mais lembradas da novela.

5. Baronesa Laura — Senhora do Destino (2004)

Em “Senhora do Destino”, Glória Menezes interpretou a Baronesa Laura, personagem que enfrentou o avanço do Alzheimer ao longo da trama (Imagem: Reprodução digital | Acervo Grupo Globo)

Em “Senhora do Destino”, exibida em 2004, a atriz interpretou Laura, conhecida como a Baronesa de Bonsucesso. Elegante, culta e viajada, a personagem fazia parte da alta sociedade carioca e era casada com Pedro Correia de Andrade e Couto, vivido por Raul Cortez, o Barão de Bonsucesso. Apesar de terem um padrão de vida mais modesto do que no passado, os dois mantinham uma relação próxima e afetuosa.

A trajetória da personagem ganhou um tom especialmente delicado quando Laura recebeu o diagnóstico de Alzheimer, tema abordado pela novela em sua ação socioeducativa. Com o avanço da doença, ela passou a enfrentar dificuldades de memória e a não reconhecer pessoas próximas, inclusive o próprio marido. A história permitiu que Glória desenvolvesse uma atuação de forte carga dramática ao mostrar as mudanças provocadas pela condição na rotina e nos relacionamentos da personagem.