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Glass hair: a tendência do cabelo espelhado que domina 2026

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 16/09/26 12h06
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O glass hair aposta em fios com brilho intenso, aparência sedosa e acabamento polido (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

Depois da popularização da glass skin, estética coreana que busca uma pele uniforme e luminosa, o efeito vitrificado chegou aos cabelos. Batizada de glass hair, a tendência aposta em fios com brilho intenso, superfície polida e aparência sedosa.

Há alguns anos, o brilho e o alinhamento dos cabelos alinhados e brilhosos de celebridades como Kim Kardashian e Hailey Bieber chamaram a atenção. Na época, o acabamento era marcado por cabelos extremamente lisos e sem volume. Em 2026, porém, a proposta retorna mais democrática: o brilho continua sendo o protagonista, mas não depende de um comprimento ou de uma textura específica.

“Ondulados, cacheados e crespos também podem aderir à estética sem necessariamente alterar sua curvatura natural. A ideia é reduzir o aspecto áspero, controlar o frizz e intensificar a luminosidade de cada textura, em vez de transformar todo cabelo em um liso chapado. A versão atual da tendência está mais relacionada às condições da fibra capilar do que a um penteado específico”, pontua o hairstylist Maurício Pina, diretor artístico do Jacques Janine.

De onde vem o efeito espelhado?

O brilho depende da maneira como a luz incide sobre a superfície dos fios. Quanto mais alinhadas estiverem as cutículas, mais brilho irá refletir. Frizz, ressecamento, acúmulo de resíduos e danos provocados por processos químicos ou ferramentas térmicas podem deixar essa superfície irregular e reduzir a luminosidade.

Além de reparar danos, máscaras, condicionadores, óleos, séruns e finalizadores de brilho são aliados para conquistar o glass hair. Eles alinham as fibras capilares, criando um acabamento mais polido.

Mulher com cabelos cacheados aplica um produto nos fios enquanto observa as pontas, em um ambiente de cuidados pessoais.
A preparação dos fios começa na lavagem e continua com hidratação e produtos de finalização (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Como conseguir o efeito em casa

A preparação começa ainda na lavagem. O couro cabeludo e o comprimento devem estar limpos, mas o uso excessivo de xampus de limpeza profunda pode provocar ressecamento. 

“Depois, aplique a máscara de tratamento para nutrir e reparar os fios profundamente. Na hora de finalizar, retire o excesso de água, aplique um leave-in em creme e um óleo. Se quiser um acabamento mais polido, seque os fios com uma escova raquete ou redonda, sempre direcionando o jato do secador de cima para baixo. Por fim, aplique um spray de brilho. Para prolongar o efeito gloss e controlar o frizz, borrife novamente o produto ao longo do dia”, explica Maurício Pina.

Indicações de produtos: Spray de Brilho Gloss Charming, da Cless Cosméticos; Terapia Capilar Novex PDRN, da Embelleze; Óleo Efeito Gloss K-Pak Color, de Joico; Leave-in Reconstrutor Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel; Escova Desembaraçante, ProArt.

Por Juliana Vaz

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