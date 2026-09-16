Glass hair: a tendência do cabelo espelhado que domina 2026

Depois da popularização da glass skin, estética coreana que busca uma pele uniforme e luminosa, o efeito vitrificado chegou aos cabelos. Batizada de glass hair, a tendência aposta em fios com brilho intenso, superfície polida e aparência sedosa.

Há alguns anos, o brilho e o alinhamento dos cabelos alinhados e brilhosos de celebridades como Kim Kardashian e Hailey Bieber chamaram a atenção. Na época, o acabamento era marcado por cabelos extremamente lisos e sem volume. Em 2026, porém, a proposta retorna mais democrática: o brilho continua sendo o protagonista, mas não depende de um comprimento ou de uma textura específica.

“Ondulados, cacheados e crespos também podem aderir à estética sem necessariamente alterar sua curvatura natural. A ideia é reduzir o aspecto áspero, controlar o frizz e intensificar a luminosidade de cada textura, em vez de transformar todo cabelo em um liso chapado. A versão atual da tendência está mais relacionada às condições da fibra capilar do que a um penteado específico”, pontua o hairstylist Maurício Pina, diretor artístico do Jacques Janine.

De onde vem o efeito espelhado?

O brilho depende da maneira como a luz incide sobre a superfície dos fios. Quanto mais alinhadas estiverem as cutículas, mais brilho irá refletir. Frizz, ressecamento, acúmulo de resíduos e danos provocados por processos químicos ou ferramentas térmicas podem deixar essa superfície irregular e reduzir a luminosidade.

Além de reparar danos, máscaras, condicionadores, óleos, séruns e finalizadores de brilho são aliados para conquistar o glass hair. Eles alinham as fibras capilares, criando um acabamento mais polido.

A preparação dos fios começa na lavagem e continua com hidratação e produtos de finalização (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Como conseguir o efeito em casa

A preparação começa ainda na lavagem. O couro cabeludo e o comprimento devem estar limpos, mas o uso excessivo de xampus de limpeza profunda pode provocar ressecamento.

“Depois, aplique a máscara de tratamento para nutrir e reparar os fios profundamente. Na hora de finalizar, retire o excesso de água, aplique um leave-in em creme e um óleo. Se quiser um acabamento mais polido, seque os fios com uma escova raquete ou redonda, sempre direcionando o jato do secador de cima para baixo. Por fim, aplique um spray de brilho. Para prolongar o efeito gloss e controlar o frizz, borrife novamente o produto ao longo do dia”, explica Maurício Pina.

Indicações de produtos: Spray de Brilho Gloss Charming, da Cless Cosméticos; Terapia Capilar Novex PDRN, da Embelleze; Óleo Efeito Gloss K-Pak Color, de Joico; Leave-in Reconstrutor Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel; Escova Desembaraçante, ProArt.

Por Juliana Vaz