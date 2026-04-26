Variedades

Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 26/04/26 12h06
Voltado naturalmente para a luz, o girassol simboliza energia positiva e contribui para tornar o ambiente mais harmonioso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Colorido, vibrante e cheio de significado, o girassol vai muito além da estética. Essa flor, que naturalmente se volta em direção à luz, carrega simbolismos positivos e pode influenciar o ambiente de forma prática e energética.

Se você está pensando em trazer mais vida para a sua casa, o girassol pode ser uma excelente escolha. Confira os principais benefícios!

1. Eleva o astral do ambiente

O girassol é associado à alegria, à vitalidade e ao otimismo. Só a presença dessa flor já transforma o clima da casa, trazendo uma sensação mais leve e acolhedora. É aquele tipo de detalhe que muda o humor sem esforço.

2. Estimula energia positiva

Muito ligado à luz e ao movimento, o girassol simboliza crescimento e expansão. Ter essa flor por perto pode ajudar a renovar as energias do ambiente, afastando aquela sensação de estagnação ou de peso emocional.

Uma sala de estar luminosa e arejada com decoração em estilo escandinavo. Em primeiro plano, uma pequena mesa lateral de madeira sustenta um vaso branco canelado com um vibrante buquê de girassóis. Ao fundo, um sofá cinza com almofadas verdes e laranjas, um pufe de palha trançada no chão e uma estante branca minimalista com objetos decorativos. O ambiente é amplo, com um tapete felpudo verde claro e cortinas brancas translúcidas que filtram a luz natural.
O girassol decora ambientes com cor, vida e um toque natural que transforma qualquer espaço (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Ajuda na decoração com personalidade

Além dos benefícios energéticos, o girassol é um elemento decorativo marcante. Ele traz cor, vida e um toque natural que combina com diferentes estilos — do mais moderno ao mais rústico.

4. Conecta você com a natureza

Em meio à rotina corrida, ter plantas ou flores em casa ajuda a criar uma conexão com o natural. O girassol, com sua presença forte e viva, reforça essa sensação de equilíbrio e bem-estar no dia a dia.

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