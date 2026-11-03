Gengiva pálida ou arroxeada no cachorro? Entenda o que cada cor pode revelar sobre a saúde

A gengiva do cachorro pode fornecer pistas importantes sobre seu estado de saúde, já que sua aparência está relacionada à circulação sanguínea, à oxigenação dos tecidos e a outras condições do organismo. Em geral, quando está saudável, apresenta coloração rosada, superfície úmida e aspecto uniforme, embora a tonalidade possa variar naturalmente entre os animais. No entanto, mudanças repentinas na cor podem indicar problemas que precisam de atenção.

“A coloração das gengivas oferece informações sobre a circulação sanguínea e a oxigenação do organismo. No entanto, esse sinal deve ser analisado junto a outros sintomas e nunca deve ser usado isoladamente para estabelecer um diagnóstico”, explica Tatiane Aranha da Penha Silva, professora de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

O que cada cor pode indicar?

Algumas tonalidades da gengiva do cachorro merecem atenção, pois podem indicar alterações no organismo e estar associadas a determinadas condições de saúde. São elas:

Rosada: geralmente é a coloração esperada em cães saudáveis , embora não descarte a presença de doenças;

geralmente é a coloração esperada em , embora não descarte a presença de doenças; Pálida ou branca: pode estar associada à anemia, perda de sangue ou problemas circulatórios;

pode estar associada à anemia, perda de sangue ou problemas circulatórios; Amarelada: pode indicar icterícia, relacionada ao acúmulo de bilirrubina no organismo e a alterações hepáticas, biliares ou sanguíneas;

pode indicar icterícia, relacionada ao acúmulo de bilirrubina no organismo e a alterações hepáticas, biliares ou sanguíneas; Azulada ou arroxeada: pode sinalizar baixa oxigenação do sangue e exige atendimento veterinário imediato;

pode sinalizar baixa oxigenação do sangue e exige atendimento veterinário imediato; Muito vermelha: pode estar relacionada a inflamações na boca ou a outras alterações que precisam ser investigadas.

Conhecer a coloração habitual da gengiva do cachorro ajuda o tutor a identificar mudanças (Imagem: SvetikovaV | Shutterstock)

Como observar a gengiva do pet?

O tutor pode observar a parte interna dos lábios e a gengiva do cachorro quando ele estiver tranquilo, verificando sua coloração e aparência. Conhecer as características habituais da boca do animal ajuda a identificar possíveis mudanças que merecem atenção.

Vale lembrar que alguns cães apresentam áreas naturalmente escuras ou pigmentadas na gengiva, o que não significa, necessariamente, um problema de saúde. Por isso, o mais importante é observar alterações em relação à aparência normal do pet.

“Se a gengiva ficar muito pálida, amarelada ou azulada, ou apresentar uma mudança repentina, o responsável deve procurar orientação veterinária. Quando há dificuldade para respirar, fraqueza intensa ou desmaio, o atendimento deve ser imediato”, orienta Tatiane Aranha da Penha Silva.

Por Camila Souza Crepaldi