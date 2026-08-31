Gatos conseguem ver fantasmas? Conheça essa e outras crendices associadas aos felinos 

Os gatos estão entre os animais de estimação mais populares e conquistam muitos tutores com sua independência, inteligência e maneira particular de demonstrar afeto. A convivência próxima com os seres humanos também é bastante antiga: ao longo da história, esses felinos ocuparam diferentes papéis nas sociedades, sendo admirados como animais especiais em algumas culturas e vistos com desconfiança em outras.

Junto à popularidade dos gatos, diversas crendices atravessaram gerações e continuam presentes no imaginário popular. Muitas surgiram há séculos, quando determinados comportamentos dos felinos ainda não tinham explicações conhecidas e acabavam relacionados à sorte, ao azar ou a fenômenos sobrenaturais.

Abaixo, conheça algumas crendices associadas aos gatos!

1. Gato preto dá azar

Essa é provavelmente uma das crendices mais conhecidas envolvendo os felinos. A associação do gato preto ao azar ganhou força especialmente na Europa medieval, período em que esses animais passaram a ser relacionados à bruxaria e ao mal. No século XIII, textos religiosos ajudaram a reforçar uma imagem negativa dos gatos, sobretudo dos que tinham pelagem escura.

Com o passar do tempo, a crença se espalhou e atravessou gerações, dando origem à ideia de que encontrar um gato preto, principalmente quando ele cruza o caminho de alguém, seria sinal de má sorte. Não existe, porém, qualquer fundamento científico que relacione a cor da pelagem do animal a acontecimentos negativos.

2. Gatos têm sete vidas

No Brasil, é comum ouvir que os gatos têm sete vidas, enquanto em países de língua inglesa a tradição costuma atribuir nove vidas aos felinos. A crendice provavelmente se fortaleceu devido à impressionante agilidade desses animais e à capacidade de escapar de algumas situações perigosas. O corpo flexível, o equilíbrio e os reflexos rápidos contribuíram para criar a impressão de que eles poderiam sobreviver a qualquer acidente.

A repetição dessas histórias ao longo das gerações transformou essa habilidade natural em uma característica quase sobrenatural. Na realidade, porém, gatos têm apenas uma vida e podem sofrer ferimentos graves; por isso, precisam de ambientes seguros e cuidados adequados dos tutores.

3. Gatos são companheiros de bruxas

A imagem de uma bruxa acompanhada por um gato, especialmente preto, aparece frequentemente em livros, filmes e decorações de Halloween. Essa associação tem raízes antigas, mas ganhou força na Europa medieval e nos períodos de perseguição às pessoas acusadas de bruxaria. Na época, pequenos animais podiam ser considerados “familiares”, seres que supostamente auxiliavam bruxas na realização de práticas mágicas. Os hábitos noturnos, os movimentos silenciosos e a independência dos gatos provavelmente ajudaram a alimentar ainda mais o mistério em torno deles.

As habilidades sensoriais dos felinos explicam a crença de que eles podem ver fantasmas (Imagem: Atsupriatna24 | Shutterstock)

4. Gatos conseguem ver fantasmas

Quando um gato fica parado, olhando atentamente para um ponto aparentemente vazio, algumas pessoas interpretam o comportamento como sinal de que o animal estaria vendo espíritos. Parte do mistério pode ser explicada pelas habilidades sensoriais dos felinos, capazes de perceber estímulos que facilmente passam despercebidos pelos humanos. Pequenos sons, movimentos discretos e alterações no ambiente podem despertar sua atenção.

5. Gatos absorvem energias negativas

Outra crença atribui aos gatos a capacidade de absorver energias negativas e, assim, proteger ou purificar o ambiente onde vivem. A ideia está ligada à longa associação desses animais com o mistério e o mundo espiritual em diferentes tradições. O comportamento tranquilo do animal e o hábito de permanecer longos períodos em determinados lugares da casa também podem ajudar a alimentar interpretações desse tipo.

6. Gatos conseguem prever tempestades

Durante séculos, marinheiros observaram atentamente os gatos que viviam a bordo dos navios e associaram diferentes comportamentos dos animais às mudanças no tempo. Um felino mais agitado poderia indicar vento, enquanto determinadas formas de lamber a pelagem eram interpretadas como sinais de chuva ou tempestade.

A crença não surgiu totalmente ao acaso: gatos podem perceber alterações ambientais e mudanças na pressão atmosférica, o que eventualmente influencia seu comportamento. Antes que os fenômenos meteorológicos fossem compreendidos como atualmente, essas reações ajudaram a criar a fama de que os animais tinham poderes para prever — ou até controlar — o clima.