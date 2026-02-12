Gato cinza: 7 raças que se destacam pela cor da pelagem 

Os gatos estão entre os animais de estimação mais populares do mundo e apresentam uma enorme diversidade de raças, tamanhos, cores e comportamentos. Ao longo do tempo, a seleção natural e a criação direcionada fizeram surgir felinos com características físicas e de personalidade bastante distintas, capazes de se adaptar a diferentes estilos de vida e ambientes domésticos.

Entre tantas possibilidades, as raças de gato cinza chamam atenção pelo visual elegante e pelo tom que pode variar do prateado claro ao azul acinzentado mais intenso. Além da estética marcante, esses animais costumam apresentar temperamentos equilibrados, inteligência elevada e comportamentos que agradam tutores que buscam companheirismo, tranquilidade ou até mesmo um felino mais ativo e curioso. Confira!

1. Azul russo

O gato azul russo tem um tom cinza-azulado uniforme, com aspecto aveludado (Imagem: Irina Borodovskaya | Shutterstock)

O azul russo surgiu na região da Rússia e é uma das raças cinza mais reconhecidas do mundo. Possui porte médio e corpo alongado. Sua pelagem curta, dupla e extremamente densa tem um tom cinza-azulado uniforme, com aspecto aveludado. Os olhos verdes intensos são uma de suas marcas registradas. É um gato reservado, observador e silencioso, que cria um vínculo forte com o tutor.

2. Chartreux

O gato chartreux tem pelagem curta, espessa e lanosa, sempre em tons de cinza-azulado (Imagem: Katniss studio | Shutterstock)

De origem francesa, o chartreux é um gato robusto, com peito largo, patas fortes e aparência imponente. Sua pelagem é curta, espessa e lanosa, sempre em tons de cinza-azulado, oferecendo ótima proteção térmica. Os olhos grandes, geralmente dourados ou cobre, contrastam com a cor do pelo. É um gato dócil, equilibrado e afetuoso. Cria uma relação próxima com o tutor, aprecia companhia, mas sem ser excessivamente dependente.

3. British shorthair

O gato british shorthair tem pelagem curta, muito densa e macia (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

O british shorthair é originário do Reino Unido e se destaca pelo corpo compacto, musculoso e pela cabeça arredondada, com bochechas bem definidas. A variação cinza é uma das mais populares da raça. A pelagem é curta, muito densa e macia. Em relação ao comportamento, é um gato calmo, independente e silencioso. Gosta da presença do tutor e de momentos de carinho, mas costuma respeitar seu próprio espaço.

4. Korat

O gato korat tem pelagem curta, fina e com um brilho prateado natural sobre o fundo cinza (Imagem: Boonlert Saikrajang | Shutterstock)

O korat é uma raça antiga da Tailândia, tradicionalmente associada à prosperidade e boa sorte. Tem porte médio, corpo musculoso e peito largo, apesar da aparência delicada. Sua pelagem curta e fina apresenta um brilho prateado natural sobre o fundo cinza. Os olhos grandes, geralmente verdes, tornam sua expressão marcante. É um gato inteligente, sensível e muito ligado ao tutor, demonstrando afeto constante.

5. Nebelung

O gato nebelung possui pelagem longa, sedosa e em tom cinza-azulado (Imagem: Katrien Lapauw | Shutterstock)

O nebelung surgiu nos Estados Unidos e é considerado uma versão de pelo longo do azul russo. Possui corpo elegante, magro e musculoso, com movimentos suaves. Sua pelagem longa, sedosa e em tom cinza-azulado forma uma espécie de manto, especialmente ao redor do pescoço e da cauda. É um gato reservado, tranquilo e sensível a mudanças.

6. Maine coon

O gato maine coon tem corpo grande, musculoso, cauda longa e pelagem semi-longa (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

O maine coon é originário dos Estados Unidos e está entre as maiores raças de gatos domésticos. Pode apresentar diferentes cores, incluindo variações de cinza. Tem corpo grande, musculoso, cauda longa e pelagem semi-longa, adaptada a climas frios. Apesar do tamanho, é conhecido pelo temperamento dócil, sociável e brincalhão. É um gato comunicativo, inteligente e que costuma se dar bem com crianças, outros gatos e até cães.

7. Persa

O gato persa possui pelagem longa, densa e sedosa (Imagem: VeronikaSmirnaya | Shutterstock)

O persa é uma das raças mais tradicionais e populares do mundo. Sua pelagem longa, densa e sedosa pode apresentar tons de cinza, prateado ou azul-claro. Possui corpo compacto, patas curtas e focinho achatado. É um gato calmo, tranquilo e muito afetuoso, que aprecia ambientes silenciosos e rotinas previsíveis. Costuma passar longos períodos descansando e gosta de estar próximo ao tutor.