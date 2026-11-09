Variedades

Galinha caipira com quiabo e salsinha: aprenda a fazer esse ensopado cheio de sabor

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/11/26 18h07
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Galinha caipira com quiabo e salsinha (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)

O frango caipira com quiabo e salsinha é uma receita tradicional da culinária brasileira, especialmente popular em Minas Gerais. Com carne macia, caldo encorpado e temperos aromáticos, o prato é uma excelente opção para quem deseja preparar um jantar saboroso e reconfortante. O cozimento lento permite que o frango absorva os sabores dos ingredientes, enquanto o quiabo acrescenta uma textura especial à preparação. A salsinha, por sua vez, proporciona um toque de frescor e realça o aroma. Veja abaixo como preparar!

Galinha caipira com quiabo e salsinha

Ingredientes

  • 1 galinha caipira cortada em pedaços
  • 500 g de quiabo cortado em rodelas grandes
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho amassados
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 folha de louro
  • 1 xícara de chá de salsinha picada
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de galinha caipira com sal, pimenta-do-reino e alho. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos para absorver os sabores. Em uma panela grande, aqueça duas colheres de sopa de óleo em fogo médio e coloque os pedaços de galinha. Doure todos os lados até ficarem bem corados. Acrescente a cebola e refogue até murchar. Em seguida, adicione os tomates, o colorau e a folha de louro, misturando para incorporar os temperos.

Despeje a água quente aos poucos, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora, ou até que a galinha esteja macia. Durante o cozimento, verifique a quantidade de líquido e acrescente mais água quente, se necessário, para formar um caldo encorpado.

Em outra panela, aqueça o restante do óleo e refogue o quiabo em fogo médio. Acrescente o suco de limão e mexa delicadamente por alguns minutos para ajudar a reduzir a baba. Quando a galinha estiver macia, adicione o quiabo à panela e misture com cuidado. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até que o vegetal esteja macio, mas sem desmanchar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

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