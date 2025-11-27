Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Você já ouviu falar em fucoidan? Originário das profundezas do mar, esse polissacarídeo marinho ainda pouco conhecido no Brasil começa a ganhar espaço nas fórmulas de skincare mais inovadoras. Presente nas algas marinhas marrons que crescem em águas frias, o ingrediente tem despertado o interesse da indústria cosmética por seu alto poder revitalizante, hidratante e antioxidante, capaz de reparar a barreira cutânea e retardar os sinais do envelhecimento precoce.

De acordo com Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, o fucoidan se destaca entre os novos ativos marinhos por atuar de forma multifuncional. “Ele hidrata profundamente, reduz processos inflamatórios e favorece a regeneração natural da pele, o que o torna ideal para quem sofre com sensibilidade ou sinais de estresse cutâneo”, explica.

Além disso, seu poder antioxidante ajuda a neutralizar os efeitos da poluição e da radiação solar, tornando-o um aliado promissor em rotinas voltadas à recuperação e à defesa da pele. “O ingrediente, já utilizado em produtos de skincare coreanos, começa a aparecer em marcas internacionais. No Brasil, ele pode ser encontrado em fórmulas como as da Onul31, da Osang Cosmetic, que aposta na força do fucoidan para restaurar o equilíbrio da pele e garantir hidratação prolongada”, acrescenta Thomas Kim.

Benefícios do fucoidan para a pele

O fucoidan atua em diversos mecanismos de renovação cutânea: estimula os fibroblastos, reforça a matriz extracelular, diminui enzimas de degradação e protege contra a radiação ultravioleta. Também contribui para a retenção de água e o fortalecimento da barreira da pele, promovendo uma aparência mais firme e resistente. “Esses atributos o colocam na vanguarda dos ingredientes marinhos de alta performance”, afirma o farmacêutico.

Quando combinado a componentes como água do mar e niacinamida, o polissacarídeo potencializa a hidratação, melhora a luminosidade e suaviza os sinais visíveis de envelhecimento. “Essa sinergia é muito valorizada nas novas formulações, que buscam textura leve, rápida absorção e ação calmante”, complementa.

O uso contínuo do fucoidan também tem demonstrado resultados expressivos na melhora da firmeza, da elasticidade e do viço da pele. Isso ocorre porque o ingrediente estimula os fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno — e reduz a perda de água transepidérmica (TEWL), contribuindo para uma pele equilibrada e saudável.

O fucoidan ajuda a manter a barreira cutânea saudável (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)

Um novo momento do skincare

Segundo Thomas Kim, esse tipo de formulação representa um novo momento do skincare no Brasil. “Embora os ingredientes marinhos já estejam presentes em alguns cosméticos, o destaque para o fucoidan traz uma visão mais científica e funcional do cuidado com a pele. Além disso, sua chegada reflete a influência das tendências coreanas, que priorizam barreira cutânea reforçada, hidratação inteligente e texturas leves, voltadas ao bem-estar da pele urbana”, afirma.

O especialista reforça que o interesse crescente por ativos como o fucoidan ajuda a educar sobre a importância de um cuidado mais completo. “Não basta aplicar um hidratante ou protetor solar. É preciso entender que a saúde cutânea começa pela barreira da pele e fortalecê-la é a base para prevenir os sinais de envelhecimento e manter o equilíbrio diário”, finaliza.

Por Denyze Moreira