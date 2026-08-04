Frutas típicas de agosto: 8 opções para incluir na alimentação

Consumir frutas da estação é uma maneira simples de tornar a alimentação mais saudável, variada e econômica. Em agosto, costumam ganhar espaço nas feiras e supermercados frutas como laranja, mexerica, morango, abacate, caqui, kiwi, carambola e, em algumas regiões do país, o caju. Além de geralmente apresentarem melhor custo-benefício, esses alimentos chegam mais frescos ao consumidor e podem preservar melhor suas características sensoriais e nutricionais.

De acordo com Diego Righi, professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, frutas colhidas em seu período natural de produção tendem a apresentar melhor sabor, aroma e textura, além de exigirem menos tempo de armazenamento e transporte.

“Embora não seja possível afirmar que uma fruta da estação sempre terá mais vitaminas do que a mesma fruta produzida em outra época do ano, ela tende a chegar ao consumidor em melhores condições, preservando suas características nutricionais quando é colhida no ponto ideal de maturação e consumida em pouco tempo”, explica.

Frutas típicas de agosto

A Dra. Juliana Couto Guimarães, professora de Nutrologia da pós-graduação da Afya Educação Médica Montes Claros, destaca que outro benefício importante da sazonalidade é estimular uma alimentação mais diversificada.

“Cada fruta possui uma combinação diferente de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos. Ao variar os alimentos consumidos ao longo do ano, ampliamos a oferta desses nutrientes para o organismo, favorecendo uma alimentação mais completa e equilibrada”, afirma.

A seguir, confira oito frutas típicas de agosto e seus principais benefícios:

Laranja: rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção do ferro de origem vegetal e, quando consumida com o bagaço, contribui para o bom funcionamento do intestino; Mexerica (tangerina/bergamota): fonte de vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, ajuda a fortalecer as defesas do organismo, favorece a absorção do ferro presente em alimentos de origem vegetal e promove a saúde intestinal, especialmente quando consumida com o bagaço; Morango: fonte de vitamina C, fibras e antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células e podem contribuir para a saúde cardiovascular; Abacate: rico em gorduras monoinsaturadas, vitamina E, potássio, folato e fibras, auxilia na saciedade e favorece a saúde do coração; Caqui: fornece fibras, carotenoides e antioxidantes, sendo uma alternativa naturalmente doce para lanches e sobremesas; Kiwi: destaca-se pelo alto teor de vitamina C, além de fornecer fibras, potássio e folato, contribuindo para a imunidade e o bom funcionamento intestinal; Carambola: contém vitamina C, fibras e compostos antioxidantes. Pessoas com doença renal, entretanto, devem evitar seu consumo sem orientação profissional devido ao risco de toxicidade; Caju: uma das frutas com maior teor de vitamina C, também fornece antioxidantes importantes para a proteção celular e participa da produção de colágeno.

Incluir frutas na alimentação é uma forma simples de manter a saúde (Imagem: Olha Povozniuk | Shutterstock)

Frutas favorecem a saúde durante todo o ano

Embora muitas pessoas reduzam o consumo de frutas no inverno por associarem esses alimentos aos dias mais quentes, elas continuam sendo fontes importantes de vitamina C e E, carotenoides, potássio, folato, fibras e antioxidantes, nutrientes que participam do funcionamento adequado do sistema imunológico e contribuem para a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

Quando fazem parte de uma alimentação equilibrada, as frutas também auxiliam no controle da pressão arterial, do colesterol e da glicemia, favorecem a saúde da microbiota intestinal, aumentam a sensação de saciedade e podem contribuir para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Além disso, substituir sobremesas industrializadas por frutas reduz a ingestão de açúcares adicionados, gorduras de baixa qualidade e alimentos ultraprocessados.

Como incluir frutas na rotina alimentar

Nenhuma fruta, isoladamente, é capaz de prevenir ou tratar doenças. O efeito positivo depende da frequência, da variedade e da qualidade da alimentação como um todo. Por isso, o Ministério da Saúde orienta priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo frutas diariamente na rotina alimentar.

Diferentemente dos sucos, principalmente os coados, a fruta inteira preserva melhor as fibras, promove maior saciedade e favorece uma absorção mais gradual dos açúcares naturais. Para quem sente menos vontade de consumi-las durante o inverno, uma alternativa é incluí-las em preparações quentes, como frutas assadas com canela, mingaus, aveia, iogurtes ou receitas caseiras sem adição de açúcar.

Também não existe uma quantidade única indicada para todas as pessoas. A necessidade varia conforme idade, nível de atividade física, estado de saúde e objetivos nutricionais. Como referência prática, o consumo de duas a três porções de frutas por dia costuma ser adequado para muitos adultos, associado à ingestão de verduras e legumes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam, ao todo, pelo menos 400 gramas diárias de frutas e hortaliças.

Aproveitar as frutas da estação é, portanto, uma estratégia que alia saúde, economia e sustentabilidade. Mais do que escolher uma fruta específica, o ideal é diversificar o consumo ao longo da semana, respeitando as preferências, a disponibilidade de cada região e as necessidades individuais.

Por Beatriz Felicio