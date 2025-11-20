Frutas que hidratam: 6 opções para consumir nos dias quentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além de deliciosas e suculentas, as frutas da estação são grandes aliadas da hidratação e oferecem benefícios importantes para a saúde. Por estarem no auge da colheita, elas apresentam mais água, sabor e concentração de nutrientes, ajudando o corpo a repor líquidos perdidos e a manter o bom funcionamento do organismo.

Ricas em vitaminas, fibras e antioxidantes, também contribuem para fortalecer a imunidade, melhorar a digestão e garantir mais disposição no dia a dia. “As frutas da estação são colhidas no momento ideal de maturação, o que garante maior concentração de nutrientes, sabor mais intenso e preço mais acessível”, explica a nutricionista Sabrina Donadelli.

Segundo ela, optar por frutas sazonais também é uma escolha mais sustentável. “Quando consumimos alimentos da estação, reduzimos a necessidade de transporte de longas distâncias e o uso de agrotóxicos para forçar o cultivo fora do período natural”, afirma.

Nos dias quentes, a hidratação é fundamental, e as frutas podem ser grandes aliadas nesse processo. “Muitas frutas têm alto teor de água na composição, o que ajuda a complementar a ingestão de líquidos e mantém o corpo hidratado de forma natural e nutritiva”, destaca Sabrina Donadelli.

Abaixo, confira 6 frutas da estação que combinam hidratação, frescor e saúde!

1. Melancia

Com 92% de água na composição, a melancia é a campeã da hidratação. Além de refrescante e doce, é rica em licopeno (antioxidante) e vitaminas A e C, que protegem a pele e fortalecem a imunidade.

Dica: congele cubinhos de melancia para um snack gelado e super refrescante!

2. Pêssego

Suculento e aveludado, o pêssego tem cerca de 88% de água e é rico em vitamina A, potássio e antioxidantes. Ele ajuda na saúde da pele e da visão e ainda contribui para o bom funcionamento intestinal.

Dica: experimente o pêssego em saladas ou grelhado com um toque de mel!

3. Uvas

Com 80% de água, as uvas são pequenas “bombas” de hidratação e sabor. São ricas em resveratrol, antioxidante que protege o coração, e flavonoides que combatem o envelhecimento precoce.

Dica: congele as uvas e consuma como picolés naturais!

A lichia é rica em vitamina C (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

4. Lichia

Exótica e refrescante, a lichia possui cerca de 82% de água e é rica em vitamina C, superando inclusive a laranja. Ela fortalece a imunidade, tem poucas calorias e sua polpa suculenta literalmente derrete na boca.

Dica: sirva a lichia gelada como sobremesa leve!

5. Figo

Com textura macia e sabor adocicado, o figo fresco tem boa quantidade de água e é fonte de fibras, cálcio e antioxidantes. Além disso, auxilia na digestão, fortalece os ossos e promove saciedade.

Dica: combine o figo com iogurte natural para um lanche nutritivo!

6. Kiwi

Apesar do tamanho pequeno, o kiwi é uma potência nutricional. Com 83% de água e sendo o campeão em vitamina C, a fruta fortalece a imunidade, melhora a digestão e é rico em fibras.

Dica: corte o kiwi ao meio e consuma com colher para um lanche prático!

“Incorporar essas frutas na rotina é uma forma simples e saborosa de cuidar da saúde. Elas oferecem hidratação, vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o bom funcionamento do organismo, especialmente nos dias mais quentes”, finaliza a nutricionista Sabrina Donadelli.

Por Silmara Sanches