Frutas da estação: 5 receitas doces para aproveitar na primavera

A primavera começa no dia 22 de setembro. Com isso, algumas frutas ganham destaque nas feiras e nos supermercados. Além de serem consumidas in natura, elas também podem render sobremesas fáceis, coloridas e saborosas para o dia a dia. Morango, manga, pêssego, uva, melão e maracujá, por exemplo, podem ser utilizados em diferentes preparos, desde cremes e sobremesas geladas até opções assadas.
Para ajudar a aproveitar melhor os ingredientes da estação, Claudia Genaro, chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet, lista receitas práticas para preparar em casa. Confira!
1. Morango com creme de chocolate
Fácil de preparar, a combinação de morango e chocolate pode ser servida em taças individuais ou em uma travessa.
Ingredientes
- 200 g de chocolate ao leite ou meio-amargo
- 200 g de creme de leite
- Morangos a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite e misture até obter um creme homogêneo. Lave e seque bem os morangos. Distribua as frutas em taças ou em uma travessa e cubra com o creme de chocolate. Leve à geladeira antes de servir.
Dica da chef: se os morangos estiverem muito maduros, prefira consumi-los no mesmo dia do preparo para preservar melhor a textura da sobremesa.
2. Pêssego assado com canela
Para variar o consumo da fruta, o pêssego pode ir ao forno para ganhar uma textura macia e um sabor mais intenso.
Ingredientes
- 2 pêssegos
- 1 colher de chá de mel
- Canela em pó e castanhas picadas a gosto
Modo de preparo
Corte os pêssegos ao meio e retire os caroços. Coloque as frutas em uma assadeira e polvilhe a canela. Regue com o mel e leve ao forno preaquecido a 180 °C até que os pêssegos fiquem macios. Retire e finalize com as castanhas. Sirva em seguida.
Dica da chef: não deixe a fruta assar por tempo excessivo. O objetivo é amolecer o pêssego sem perder completamente sua estrutura.
3. Gelatina de uva
A receita é uma opção prática para preparar e deixar na geladeira.
Ingredientes
- 500 ml de suco integral de uva
- 12 g de gelatina incolor sem sabor
- Uvas sem sementes cortadas ao meio para decorar
- 60 ml de água
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e deixe hidratar. Depois, misture ao suco de uva. Distribua em pequenos recipientes e leve à geladeira até adquirir consistência. Decore com as uvas cortadas ao meio e sirva em seguida.
Dica da chef: como o suco integral de uva já apresenta sabor adocicado, prove a mistura antes de acrescentar açúcar.
4. Creme de manga com iogurte
A manga é uma fruta naturalmente doce e pode ser utilizada para preparar uma sobremesa cremosa sem exigir muitos ingredientes.
Ingredientes
- 1 manga
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de mel
- Hortelã para decorar
Modo de preparo
Descasque e corte a manga em pedaços. Bata no liquidificador com o iogurte e o mel até obter um creme uniforme. Distribua em taças e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida.
Dica da chef: prove a manga antes de acrescentar o mel. Quando a fruta estiver bem madura e doce, pode não ser necessário adicionar açúcar ou outro adoçante.
5. Salada de frutas com maracujá
Uma sobremesa rápida e refrescante para os dias mais quentes da estação.
Ingredientes
- 6 morangos
- 1 manga
- 10 uvas
- 2 fatias de melão
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Higienize e corte as frutas em pedaços. Misture delicadamente em uma tigela. Reserve. Em outro recipiente, misture a polpa do maracujá com o mel. Regue a salada de frutas com a calda somente no momento de servir.
Dica da chef: corte as frutas mais delicadas por último e evite preparar a salada com muita antecedência para preservar a textura e o frescor.
Como aproveitar melhor as frutas da estação
Além de escolher receitas simples, alguns cuidados ajudam a evitar desperdícios e aproveitar melhor os alimentos:
- Observe o ponto de maturação: frutas maduras podem ser utilizadas em cremes, geleias, compotas e sobremesas assadas;
- Não exagere no açúcar: frutas maduras já apresentam doçura natural e podem reduzir a necessidade de adoçar as receitas;
- Combine sabores: frutas mais doces podem ser equilibradas com ingredientes ácidos, como maracujá e limão;
- Armazene corretamente: mantenha as frutas de acordo com a necessidade de cada variedade e lave-as, de preferência, somente antes do consumo;
- Aproveite frutas que estão muito maduras: em vez de descartá-las, utilize-as em vitaminas, cremes, geleias ou preparações que vão ao forno.
Segundo Claudia Genaro, usar frutas da estação na cozinha também permite criar sobremesas diferentes sem complicar o preparo. “A fruta pode ser a protagonista da receita. Com poucos ingredientes e alguns cuidados, é possível transformar um alimento simples em uma sobremesa saborosa e bonita para servir em casa”, explica.
Por Michelly Soares