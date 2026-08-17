Frieza, atraso e mentira: veja o que mais irrita o nativo de cada signo

Há certos comportamentos que costumam tirar as pessoas do sério e provocar irritação, ainda que os motivos variem bastante de uma pessoa para outra. Para a astrologia, algumas dessas reações podem estar relacionadas às características de cada signo. Enquanto alguns não suportam atrasos, outros perdem a paciência diante de cobranças, desorganização ou falta de sinceridade.

É claro que o mapa astral completo também influencia a maneira como cada pessoa reage, mas o signo solar pode revelar algumas tendências. A seguir, descubra o que mais irrita o nativo de cada signo do zodíaco!

Áries

Áries tem pouca paciência para enrolação, lentidão e pessoas que parecem não tomar iniciativa (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Áries tem pouca paciência para enrolação, lentidão e pessoas que parecem não tomar iniciativa. Ser interrompido constantemente ou ter que esperar demais também pode despertar sua irritação. Como gosta de agir e resolver as coisas rapidamente, sentir que alguém está atrapalhando seu ritmo é especialmente frustrante.

Touro

Mudanças repentinas, pressão excessiva e pessoas que não cumprem o que prometem podem incomodar Touro (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Touro valoriza estabilidade, conforto e segurança. Por isso, mudanças repentinas, pressão excessiva e pessoas que não cumprem o que prometem podem incomodá-lo bastante. Também não costuma lidar bem com quem mexe em suas coisas sem pedir ou tenta tirá-lo da sua zona de conforto à força.

Gêmeos

Poucas coisas são tão irritantes para Gêmeos quanto a monotonia (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Para Gêmeos, poucas coisas são tão irritantes quanto a monotonia. Conversas sem conteúdo, pessoas extremamente fechadas e ambientes nos quais não há espaço para troca podem fazer o interesse desaparecer rapidamente. Além disso, ser obrigado a permanecer em uma situação repetitiva por muito tempo costuma testar sua paciência.

Câncer

Câncer se incomoda com frieza, indiferença e falta de consideração pelos sentimentos alheios (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Câncer tende a se incomodar profundamente com frieza, indiferença e falta de consideração pelos sentimentos alheios. Ser ignorado por alguém importante ou perceber que suas emoções estão sendo desvalorizadas pode provocar uma reação forte. Para esse signo, gestos de carinho e respeito fazem muita diferença.

Leão

Leão não costuma reagir bem quando sente que está sendo desvalorizado (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Leão gosta de reconhecimento e não costuma reagir bem quando sente que está sendo desvalorizado. Ignorar seus esforços, diminuir suas conquistas ou tentar constrangê-lo em público pode despertar sua irritação. Também não é fácil para esse signo lidar com pessoas que constantemente tentam competir por atenção.

Virgem

A falta de responsabilidade do outro pesa bastante para Virgem (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Desorganização, falta de planejamento e descuido são alguns dos principais gatilhos de irritação para Virgem. Esse signo costuma prestar atenção aos detalhes e pode ficar bastante incomodado quando percebe que alguém poderia ter feito algo melhor, mas simplesmente não teve cuidado. A falta de responsabilidade também pesa bastante.

Libra

Libra pode se irritar bastante quando sente que alguém está sendo injusto (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Libra busca equilíbrio, por isso conflitos desnecessários podem deixá-lo extremamente desconfortável. Gritos, grosserias, injustiças e atitudes agressivas estão entre as coisas que mais tiram esse signo do sério. Apesar de muitas vezes evitar confrontos, pode se irritar bastante quando sente que alguém está sendo injusto.

Escorpião

Escorpião não costuma tolerar mentira, traição ou falta de lealdade (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Escorpião não costuma tolerar mentira, traição ou falta de lealdade. Quando percebe que alguém está escondendo informações ou agindo pelas suas costas, sua confiança pode desaparecer rapidamente. Jogos emocionais e manipulações também estão entre os comportamentos que mais despertam sua desconfiança.

Sagitário

Cobranças excessivas, controle e pessoas que tentam limitar seus movimentos podem provocar muita irritação em Sagitário (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Sagitário precisa de liberdade para se sentir bem. Por isso, cobranças excessivas, controle e pessoas que tentam limitar seus movimentos podem provocar muita irritação. O excesso de pessimismo também costuma incomodá-lo, principalmente quando percebe que alguém está sempre encontrando um problema para cada possibilidade.

Capricórnio

Pessoas que não cumprem a palavra, chegam constantemente atrasadas ou tratam suas obrigações com descaso podem irritar Capricórnio (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Capricórnio valoriza responsabilidade, compromisso e organização. Pessoas que não cumprem a palavra, chegam constantemente atrasadas ou tratam suas obrigações com descaso podem deixá-lo bastante irritado. Para esse signo, perder tempo por causa da falta de planejamento de outra pessoa é especialmente frustrante.

Aquário

Pessoas preconceituosas, extremamente controladoras ou que não aceitam opiniões diferentes podem despertar a irritação de Aquário (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Aquário não gosta de se sentir preso a regras sem sentido ou padrões impostos pela sociedade. Pessoas preconceituosas, extremamente controladoras ou que não aceitam opiniões diferentes podem despertar sua irritação. Esse signo também costuma perder a paciência quando tentam obrigá-lo a pensar ou agir exatamente como todo mundo.

Peixes

Grosseria, crueldade e falta de empatia podem irritar profundamente Peixes (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Peixes é bastante sensível ao ambiente e às emoções das pessoas ao seu redor. Grosseria, crueldade e falta de empatia podem afetá-lo profundamente. Também pode se irritar quando alguém desconsidera seus sentimentos ou trata situações delicadas com frieza e insensibilidade.