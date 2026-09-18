Frango assado na air fryer: 5 receitas práticas e saudáveis para preparar em casa

Preparar frango na air fryer é uma forma prática de variar o cardápio com receitas saborosas e equilibradas. Versátil, o ingrediente pode ganhar diferentes temperos, acompanhamentos e texturas quando preparado no aparelho. Como a air fryer utiliza a circulação de ar quente para cozinhar e dourar os alimentos, é possível obter preparos crocantes usando menos óleo do que em frituras por imersão. Além disso, o frango é fonte de proteínas, nutriente que contribui para a formação e a manutenção da massa muscular. A seguir, confira receitas saudáveis de frango para preparar na air fryer!

A seguir, confira 5 receitas fáceis e variadas para preparar em casa!

1. Frango assado na air fryer com alho e ervilhas

Ingredientes

800 g de coxas e sobrecoxas de frango

120 g de ervilha

1 cabeça de alho

1 cebola cortada grosseiramente

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de ramos de alecrim

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as coxas e sobrecoxas de frango com o sal, a páprica, a pimenta-do-reino, os ramos de alecrim e o suco de limão. Acrescente o azeite e misture para envolver todos os pedaços. Corte a cabeça de alho ao meio, mantendo os dentes unidos pela base. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Distribua coxas e sobrecoxas de frango no cesto da air fryer, deixando espaço entre os pedaços para que o ar quente circule. Coloque o alho e a cebola ao redor.

Asse a 180 °C por 25 minutos. Na metade do tempo, abra o cesto com cuidado e vire os pedaços de frango para dourarem por igual. Acrescente as ervilhas ao cesto e misture delicadamente com a cebola e o alho. Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 8 minutos, até o frango ficar bem dourado e completamente cozido por dentro. Retire da air fryer e deixe o frango descansar por cerca de 5 minutos. Sirva em seguida.

2. Frango assado crocante com aveia e cenoura

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em filés

1 cenoura ralada

ralada 100 g de aveia em flocos finos

2 ovos

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de alho em pó

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, acrescente a cenoura ralada, a aveia em flocos finos, a cúrcuma, o alho em pó, a páprica e o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Bata os ovos em outro recipiente até ficar homogêneo. Passe cada os filés de frango pelo ovo batido e, em seguida, pela mistura de aveia e cenoura, pressionando delicadamente para que a cobertura fique firme. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos.

Distribua os filés de frango no cesto, deixando espaço entre eles, e regue-os com azeite. Asse a 180 °C por 15 minutos. Na metade do tempo, abra o cesto com cuidado e vire os filés para que dourem dos dois lados. Depois, aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 5 minutos ou até a cobertura ficar crocante e o frango estar completamente cozido. Retire da air fryer e sirva em seguida.

3. Espetinho de frango assado com legumes

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em pedaços grandes

1 pimentão amarelo cortado em pedaços grandes

1 pimentão verde cortado em pedaços grandes

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 cebola-roxa cortada grosseiramente

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de suco de limão

Espetos de madeira

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com o azeite, o orégano, o alho em pó, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Monte os espetinhos alternando os cubos de frango com os pimentões, a cebola e a abobrinha. Não deixe os ingredientes muito apertados para facilitar a circulação do ar quente.

Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Disponha os espetinhos no cesto, deixando espaço entre eles. Se necessário, prepare em duas etapas para evitar sobreposição. Asse a 180 °C por 15 minutos. Abra a cesta com cuidado na metade do tempo e vire os espetinhos para dourarem por igual. Aumente a temperatura para 200 °C e asse até o frango ficar dourado e completamente cozido. Retire os espetinhos da air fryer e deixe descansar por 2 minutosantes de servir.

Frango assado com batata e brócolis (Imagem: Toyakisphoto | Shutterstock)

4. Frango assado com batata e brócolis

Ingredientes

1 frango inteiro e limpo

500 g de batata cortada em cubos

250 g de brócolis em floretes

em floretes 3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de orégano

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture 2 colheres de sopa de azeite, o alho, a mostarda, o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Passe a mistura por toda a superfície do frango, incluindo a parte interna, para que fique bem temperado. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Coloque as batatas e o brócolis no fundo do cesto da air fryer, regue com 1 colher de sopa de azeite e misture para envolver os legumes. Coloque o frango inteiro sobre os legumes, com o peito voltado para baixo. Asse a 180 °C por 25 minutos.

Abra a air fryer com cuidado e vire o frango, deixando o peito voltado para cima. Asse a 180 °C por mais 25 minutos. Depois, aumente a temperatura para 200 °C e asse até a pele ficar bem dourada. Retire o frango e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.

5. Frango assado na air fryer com abacaxi

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em cubos

250 g de abacaxi cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado grosseiramente

1 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de páprica

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, a mostarda, o suco de limão, o gengibre, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite. Acrescente o frango à mistura e mexa bem para envolver todos os pedaços no tempero. Deixe descansar por 15 minutos. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Distribua o frango no cesto, deixando espaço entre os pedaços.

Asse a 180 °C por 10 minutos. Abra a air fryer, acrescente o abacaxi, o pimentão e a cebola-roxa e misture delicadamente. Continue assando a 180 °C por mais 8 minutos, virando os ingredientes na metade do tempo. Após, aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 3 a 5 minutos, até o frango ficar dourado e o abacaxi e os legumes levemente caramelizados. Retire da air fryer e sirva em seguida.