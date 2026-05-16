Fondue vegetariano: 4 receitas fáceis para preparar em casa

O fondue é um prato saboroso e muito associado aos dias mais frios, pois proporciona conforto e aconchego à mesa. Tradicionalmente preparado com queijo, ele conquistou diferentes versões ao longo do tempo e pode ser adaptado facilmente para uma alimentação sem ingredientes de origem animal. Com o uso de opções vegetais, é possível criar um fondue cremoso, aromático e cheio de sabor, mantendo a textura agradável e a experiência típica desse prato tão apreciado no inverno.
A seguir, confira 4 receitas de fondue vegetariano que selecionamos para você preparar em casa!
1. Fondue vegetariano de castanha-de-caju
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de castanha-de-caju
- 4 xícaras de chá de água quente
- 500 g de mandioquinha cozida
- 2 colheres de sopa de polvilho azedo
- 1 dente de alho ralado
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de azeite
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- Água
- Cubos de pão torrados para servir
Modo de preparo
Coloque a castanha-de-caju em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 10 horas. Descarte a água e bata a castanha-de-caju com a água quente no liquidificador até obter uma pasta. Retire e reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.
Em uma panela antiaderente, coloque a mistura batida no liquidificador e leve ao fogo baixo por aproximadamente 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a pasta de castanha-de-caju e mexa até obter textura de fondue. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com os cubos de pão.
2. Fondue vegetariano de chocolate
Ingredientes
- 200 ml de leite de coco
- 200 g de chocolate vegano picado
- 2 colheres de sopa de xarope de bordo
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Morangos para servir
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque o leite de coco e aqueça em fogo baixo. Adicione o chocolate e mexa até derreter completamente. Em seguida, adicione o xarope de bordo e o extrato de baunilha. Mexa por mais alguns minutos. Transfira a mistura para o aparelho de fondue e sirva com os morangos.
3. Fondue vegetariano de tomate
Ingredientes
- 300 g de tomate maduro picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de vinho seco
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Pão em pedaços e vegetais para servir
Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte para a panela e leve ao fogo médio. Adicione o vinho branco, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até engrossar. Transfira para o aparelho de fondue e sirva com pedaços de pão e vegetais.
4. Fondue vegetariano de grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 dente de alho picado
- Sal a gosto
- Batata-bolinha cozida para servir
Modo de preparo
No liquidificador, bata o grão-de-bico cozido com a água, o azeite, a levedura nutricional, a páprica defumada, o alho e o sal até obter um creme homogêneo. Transfira para uma panela antiaderente e cozinhe em fogo baixo, mexendo até atingir uma textura cremosa. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com a batata-bolinha.