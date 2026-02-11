Folia e descanso: 10 livros para curtir no Carnaval

O Carnaval costuma ser associado à celebração coletiva, mas também pode se transformar em tempo de pausa. Enquanto alguns se jogam nos blocos, outros aproveitam o feriado para desacelerar, viajar ou simplesmente mudar o ritmo da rotina.

Nesse intervalo, a leitura surge como companhia possível, seja entre um desfile e outro ou no silêncio do descanso. A lista a seguir reúne livros que dialogam com diferentes estados de espírito. São histórias que provocam reflexão, narrativas leves e imaginativas, obras voltadas ao autoconhecimento e títulos que conversam diretamente com o universo da festa. Confira!

1. Carnaval dos Superfofos

“Carnaval dos Superfofos” é um livro com ilustrações para colorir que propõe um momento de relaxamento em meio à folia (Imagem: Divulgação | Grupo Editorial Edipro)

Essa obra do Grupo Editorial Edipro convida leitores de todas as idades a vivenciarem a magia do Carnaval de forma tranquila e criativa. Com ilustrações para colorir inspiradas em símbolos clássicos da festa brasileira, como rei Momo, bonecos de Olinda e desfiles, a idealizadora Maíra Lot Micales propõe um momento de relaxamento em meio à folia. Na obra, ela une brasilidade, nostalgia e bem-estar, incentivando a expressão artística e emocional.

2. Coelho vs Macaco a batalha mais divertida de todos os tempos

” Coelho vs Macaco a batalha mais divertida de todos os tempos” é ideal para quem busca uma leitura leve e divertida durante o feriado (Imagem: Divulgação | Editora Ciranda Cultural)

A história coloca frente a frente dois personagens teimosos e carismáticos, envolvidos em disputas absurdas e situações inesperadas que rendem gargalhadas do começo ao fim. Com linguagem ágil e ilustrações cheias de movimento, o livro, da Ciranda Cultural, é ideal para quem busca uma leitura leve e divertida durante o feriado. Jamie Smart transforma essa aventura em uma ótima pedida para crianças e jovens leitores entrarem no clima carnavalesco com muito riso e imaginação.

3. Future Rising: A sétima máquina

Em “Future Rising: A sétima máquina”, Rick Schwartz traz questionamentos sobre os limites do livre-arbítrio, poder e tecnologia (Imagem: Divulgação | Artêra Editorial)



Em um futuro distópico dominado pela vigilância algorítmica, o leitor conhece Zack, um soldado de elite traído pelo sistema que ajudou a sustentar, e William Sheppard, um cientista envolvido na criação de uma IA capaz de simular a consciência humana. Quando seus destinos se cruzam, uma conspiração global vem à tona e coloca em risco a liberdade individual. Com atmosfera cyberpunk, o escritor Rick Schwartz traz questionamentos sobre os limites do livre-arbítrio, poder e tecnologia.

4. Mente e movimento: uma jornada entre razão e revelação

“Mente e movimento: uma jornada entre razão e revelação” é uma leitura sensível e inspiradora sobre equilíbrio, autoconhecimento e recomeços (Imagem: Divulgação | Editora Actual)

Neste livro, o médico e escritor Marcelo Rocha Nasser Hissa une espiritualidade e vida prática em uma narrativa transformadora. A partir de personagens e dilemas profundamente humanos, o livro reflete sobre como pensamentos geram ações, escolhas trazem consequências e a dor pode se tornar ponto de virada. Uma leitura sensível e inspiradora sobre equilíbrio, autoconhecimento e recomeços.

5. A outra face

“A outra face” conta a história de uma adolescente que se muda para a capital e enfrenta mudanças na rotina enquanto lida com desaparecimentos misteriosos de colegas (Imagem: Divulgação | Editora Autores Paranaenses)

Esta obra de Anna Waff imerge nos dilemas da juventude em uma narrativa repleta de mistérios e suspense. A protagonista é uma adolescente que se muda do interior para a capital e precisa se adaptar às mudanças na rotina. Enquanto se acostuma com a nova escola, ela estará no centro de uma investigação relacionada aos desaparecimentos inexplicáveis de colegas. Nessa atmosfera de tensão, temas sociais como bullying, solidão e amadurecimento também são explorados com delicadeza.

6. Maria Caminhoneira Sertania e seus contos heroicos, românticos, sertanejos

“Maria Caminhoneira Sertania e seus contos heroicos, românticos, sertanejos” é um livro sobre uma mãe solo que desafia o machismo do sertão da década de 1970 (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Escrito por Samuel Britto, este é um livro sobre uma mãe solo que desafia o machismo do sertão da década de 1970 com o intuito de realizar seus sonhos. Após a morte do marido, a personagem principal assume o volante de um caminhão-pipa e começa a trabalhar pelas estradas do estado. No sol escaldante, ela constrói um futuro para si e para seus filhos, sem perder a fé de uma vida melhor.

7. O vento veio e falou comigo

Em “O vento veio e falou comigo”, Daniel Mira faz uma jornada investigativa do que costumamos chamar de pesquisa acadêmica sobre a crise do imaginário (Imagem: Divulgação | Hanoi Editora)

Esse livro nasce de uma inquietação do artista, pensador, coletor de imagens e sementes, Daniel Mira. A crise do imaginário, que quase nos faz acreditar que chegamos ao limite da nossa capacidade criativa, levou-o a uma jornada investigativa do que costumamos chamar de pesquisa acadêmica. Publicação da Hanoi Editora, o conteúdo do livro vai além, porque compõe o processo de transformação profunda do autor que, ao contar que encontrou o vento e conversou com ele, não recorre a nenhuma figura de linguagem, mas à própria experiência: sentida, vivida e significada.

8. A menina que queria rodar a baiana

Em “A menina que queria rodar a baiana”, Tiago Freitas apresenta o mundo maravilhoso da escola de samba (Imagem: Divulgação | Editora Cortez)

Neste livro, publicação da Cortez Editora, o enredista Tiago Freitas apresenta o mundo maravilhoso da escola de samba. Apoiado pelas ilustrações de Orádia Porciúncula, o autor mostra que, além de sambar, as escolas ensinam coisas extraordinárias, como tocar tambor, compor música ou girar na avenida, exatamente o que a Rafinha, personagem desta história, aprendeu. Quer descobrir como uma escola de samba pode fazer tudo isso e muito mais? Venha, junto com a Rafinha!

9. Amor ou dependência?

“Amor ou dependência?” traz reflexões sobre autoconhecimento, relações mais saudáveis e ferramentas para escolher o amor com mais consciência (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

Daniel Roschel analisa a diferença entre amor e dependência emocional em uma obra sensível da Matrix Editora. O autor ajuda a identificar padrões afetivos nocivos e fortalecer a autoestima. O livro traz reflexões sobre autoconhecimento, relações mais saudáveis e ferramentas para escolher o amor com mais consciência. Ótima leitura para o feriado, com convite a repensar as próprias escolhas amorosas.

10. As Sombras do Eu

“As Sombras do Eu” explora as forças que moldam comportamentos cruéis (Imagem: Divulgação | Elizandra Souza)

A obra explora, a partir da psicologia, psicanálise e psiquiatria, as forças que moldam comportamentos cruéis. Elizandra Souza reflete sobre as raízes do mal e seus impactos sociais. A leitura equilibra profundidade teórica e clareza, um convite a encarar as sombras do eu e a complexidade da natureza humana. Ideal para aproveitar a folga do Carnaval com uma leitura voltada à compreensão do lado obscuro da mente humana.

Por Misael Freitas