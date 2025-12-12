Fim do pano de prato? Cozinhas ganham novo aliado para secar a louça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na rotina agitada da cozinha, o bom e velho pano de prato começa a dividir espaço com uma alternativa que une praticidade e sustentabilidade: as toalhas de pano em rolo. Diferente do tradicional, essa novidade traz folhas destacáveis de tecido reutilizável que podem ser separadas conforme a necessidade.

Feitas geralmente de algodão, viscose ou uma mistura de fibras, as toalhas combinam o melhor de dois mundos: a conveniência prática do papel-toalha e a durabilidade resistente do pano tradicional. É como ter um aliado versátil sempre à mão.

A versatilidade é um dos grandes trunfos desse produto. Cada folha se adapta perfeitamente para secar louças, talheres, copos e até mesmo superfícies da cozinha, absorvendo a umidade com eficiência. O diferencial está no pós-uso: depois de sujar, é só lavar e utilizar novamente, reduzindo significativamente o descarte de materiais e tornando-se uma escolha consciente para quem busca alternativas mais ecológicas no dia a dia.

Toalhas de pano são alternativa higiênica

O quesito higiene também pesa a favor das toalhas em rolo. Como as folhas podem ser separadas e lavadas com frequência, evita-se aquele problema tão comum dos panos de prato tradicionais: o acúmulo de umidade e bactérias que acontece quando ficam muito tempo em uso contínuo.

Na organização da cozinha, o formato em rolo traz praticidade extra. O produto pode ser acomodado em suportes semelhantes aos usados para papel-toalha, mantendo tudo sempre organizado e ao alcance quando necessário.

O mercado já oferece diversas opções, com diferentes tamanhos, texturas e capacidades de absorção. Há toalhas específicas para tarefas simples, como secar utensílios, e outras mais resistentes para limpeza de bancadas e eletrodomésticos.