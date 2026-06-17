Variedades

Festa junina sem carne: 11 receitas vegetarianas fáceis e deliciosas

8 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 17/06/26 19h06
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Doce de abóbora (Imagem: Adao | Shutterstock)

As comidas típicas de festa junina são uma das principais atrações do mês de junho, despertando memórias afetivas e reunindo pessoas. Para quem segue a dieta vegetariana, a boa notícia é que não é preciso abrir mão dessas delícias: há uma infinidade de substituições que permitem saborear essas receitas sem ingredientes de origem animal.

Abaixo, confira receitas vegetarianas para festa junina!

1. Doce de abóbora

Ingredientes

  • 1 kg de abóbora de pescoço madura, descascada e cortada em cubos
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 3 xícaras de chá de açúcar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o legume ficar macio, começar a desmanchar e a calda secar. Desligue o fogo e, com uma colher, transfira o doce para uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando bem. Deixe descansar de um dia para o outro e, com uma faca, corte em retângulos. Sirva em seguida.

2. Canjica (munguzá)

Ingredientes

  • 500 g de milho para canjica cozido
  • 200 ml de leite de coco
  • 200 ml de água
  • 100 g de castanha-de-caju
  • 100 g de pasta de amendoim
  • Açúcar, canela em pau e cravo-da-índia a gosto
  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a castanha-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 15 minutos. Depois, escorra, transfira para um liquidificador, coloque 200 ml de água, o leite de coco e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente o milho para canjica, o açúcar, a canela e o cravo-da-índia e cozinhe até engrossar, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Cuscuz

Ingredientes

Cuscuz

  • 2 xícaras de chá de flocão de milho para cuscuz
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de sal

Para acompanhar

  • 1 cebola picada
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de milho-verde
  • Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo bem para umedecer todos os flocos. Deixe a mistura descansar por cerca de 10 minutos para que o flocão absorva a água e fique hidratado. Coloque o flocão hidratado na cuscuzeira sem apertar demais.

Encha a parte inferior da cuscuzeira com água e leve ao fogo médio. Quando começar a soltar vapor, encaixe a parte superior e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo, desenforme com cuidado e solte o cuscuz delicadamente com um garfo. Sirva o cuscuz ainda quente acompanhado da mistura de cebola, tomate, cenoura, milho-verde e cheiro-verde.

4. Caldo verde

Ingredientes

  • 5 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 2 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada
  • 1 xícara de chá de linguiça vegetal fatiada
  • 1 folha de louro
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione as batatas, a folha de louro e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, ou até que as batatas estejam bem macias. Retire a folha de louro e bata a sopa com um mixer até obter um creme liso e homogêneo.

Acrescente linguiça vegetal e cozinhe por cerca de 5 minutos. Junte a couve-manteiga e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, apenas até que ela murche. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva bem quente.

Ramequin com arroz-doce polvilhado com canela em pó e decorado com canela em pau sobre jogo americano rosa e com uma colher ao lado
Arroz-doce com leite de coco (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

5. Arroz-doce com leite de coco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz branco
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 canela em pau
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 700 ml de leite de coco
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz, a água, a canela em pau e o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar e o arroz ficar macio. Adicione o leite de coco e o açúcar. Reduza o fogo e cozinhe, mexendo de vez em quando, até o arroz-doce engrossar e ficar cremoso. Desligue o fogo, retire a canela em pau e distribua o arroz-doce em potinhos. Polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

6. Bolo de mandioca

Ingredientes

  • 500 g de mandioca crua ralada
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar demerara
  • 1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, o coco ralado e a pitada de sal. Acrescente o leite de coco, a água, o óleo e a baunilha. Misture bem até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e mexa delicadamente apenas para incorporá-lo.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 a 60 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Espere amornar antes de desenformar e servir.

7. Pamonha

Ingredientes

  • 2 espigas de milho-verde raladas
  • 1/4 de xícara de chá de bebida vegetal
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Palhas de milho-verde para enrolar a pamonha

Modo de preparo

Coloque o milho-verde ralado no liquidificador e bata com a bebida vegetal até ficar homogêneo. Adicione o açúcar e o sal e bata para misturar. Envolva a massa nas palhas e cozinhe no vapor por cerca de quarenta minutos. Sirva em seguida.

8. Quentão de suco de uva sem álcool

Ingredientes

  • 500 g de gengibre cortado em rodelas
  • 1 kg de açúcar
  • 3 l de água
  • 3 l de suco de uva
  • 3 colheres de sopa de cravo-da-índia
  • 5 canelas em pau
  • 6 cascas de laranjas picadas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar dourar. Adicione a água, misture bem e cozinhe por 15 minutos. Junte o suco de uva, o cravo-da-índia, as canelas em pau e cozinhe por mais 20 minutos. Por último, coloque as cascas de laranja e deixe ferver por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo de fubá com pedaços de goiabada
Bolo de fubá com goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

9. Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de óleo de soja
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • Goiabada picada a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo de soja para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a goiabada, e bata até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma de bolo redonda com óleo de soja e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, distribua a goiabada e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

10. Curau de milho-verde

Ingredientes

  • Grãos de 5 espigas de milho-verde
  • 1 l de bebida vegetal
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a bebida vegetal e bata por 3 minutos. Após, coe e transfira o líquido para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em recipientes e polvilhe com canela. Sirva em seguida.

11. Cocada

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
  • 2 1/2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 1/2 xícara de chá de coco ralado fresco
  • Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a castanha-de-caju de molho em água por 2 horas ou de um dia para o outro. Escorra e bata no liquidificador a castanha-de-caju com 2 1/2 xícaras de chá de água, até que fique homogêneo. Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e leve ao fogo médio. Misture por cerca de 5 minutos, até engrossar. Adicione o coco e misture até reduzir e engrossar. Conforme for esfriando, mais cremosa fica a cocada. Sirva em seguida.

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