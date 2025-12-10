Variedades

Festa de fim de ano na empresa: 7 dicas para torná-la inclusiva e saudável

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 10/12/25 16h36
Preparar as festas corporativas cuidadosamente ajuda a garantir que elas sejam realmente positivas para os colaboradores (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

As festas corporativas de fim de ano costumam marcar o fechamento de ciclos, celebração de bons resultados e aproximação das equipes. No entanto, para que esses momentos sejam realmente positivos, é essencial que também reflitam os valores de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento que as empresas buscam fortalecer ao longo do ano.

Nos últimos anos, cresceu a atenção para o impacto que eventos sociais têm na experiência das pessoas colaboradoras. Situações de exclusão, piadas inadequadas, assédio moral ou sexual e o consumo excessivo de álcool podem transformar um momento de celebração em um ambiente desconfortável. Por isso, a preparação cuidadosa, desde o espaço até às dinâmicas, pode garantir que as festas sejam seguras, inclusivas e respeitem diferentes realidades, culturas e identidades.

Para Cris Kerr, CEO e fundadora da CKZ Diversidade, especialista em comportamento e neurociência e autora dos livros “Cultura Organizacional Livre de Assédio” e “Viés Inconsciente”, as confraternizações também fazem parte da cultura organizacional e são uma oportunidade de reforçar o compromisso com a pauta da diversidade e inclusão.

“Mesmo que seja um momento festivo e descontraído, a festa de fim de ano precisa refletir os valores da organização e a responsabilidade que ela tem de promover o cuidado e a segurança das pessoas colaboradoras. Isso contribui para que o início do próximo ano seja marcado por um ambiente psicologicamente saudável e um clima organizacional verdadeiramente ético”, explica.

Para ajudar as empresas que estão se preparando para as confraternizações, Cris Kerr elenca 7 dicas para tornar as festas de fim de ano mais saudáveis e inclusivas. Confira!

1. Escolha um local acessível para todas as pessoas

Priorize espaços com rampas, elevadores, banheiros acessíveis e envie informações claras para todas as pessoas colaboradoras. A acessibilidade na confraternização deve considerar deficiências físicas, auditivas, visuais e sensoriais.

2. Reforce políticas de prevenção ao assédio

Comunique antecipadamente a política contra o assédio e disponibilize canais e pessoas de referência para apoio, caso algum episódio aconteça. Transparência reduz riscos e dá segurança ao time.

3. Cuide do consumo de bebidas alcoólicas

Evite formatos de open bar sem limite e ofereça opções sem álcool. Esse cuidado contribui para um ambiente mais seguro e minimiza possíveis situações constrangedoras. Afinal, o consumo de álcool destrava o sistema racional, e é aqui que podem acontecer situações de assédio.

Duas mulheres e quatro homens, vestindo roupa social, reunidos em um círculo e conversando
O clima descontraído das festas corporativas não justifica piadas ofensivas ou discriminatórias (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Oriente sobre comentários e comportamentos inadequados

Lembre-se que o clima descontraído não justifica piadas ofensivas ou discriminatórias. O respeito deve ser mantido em todos os momentos da festa.

5. A participação deve ser opcional

Algumas pessoas não celebram festas de fim de ano por motivos pessoais, religiosos ou culturais. Valorizar essa diversidade fortalece o respeito dentro da empresa.

6. Planeje música, alimentação e atividades de forma inclusiva

Variedade é essencial: pergunte antecipadamente qual o tipo de música e comida que as pessoas gostam, assim você terá uma playlist diversa e um cardápio amplo, incluindo restrições alimentares.

7. Prepare lideranças e equipes organizadoras

Treine quem ficará responsável pelo evento para acolher situações sensíveis, agir diante de desconfortos e promover segurança psicológica. Segundo a especialista, para as lideranças, a confraternização é uma oportunidade de aproximação com a equipe interna e trocas que vão além das demandas e rotinas de trabalho, um tempo para conhecer as pessoas do seu time.

“As festas de fim de ano fortalecem relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho e podem ser de fato um momento de celebração, desde que as empresas sejam firmes nos valores e práticas de diversidade e inclusão, que garantem mais segurança, acolhimento e espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas”, finaliza Cris Kerr.

Por Maria Julia Cabral 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna