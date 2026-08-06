Fernando de Noronha: veja como desfrutar o melhor desse destino

Sinônimo de belezas naturais e mar convidativo, Fernando de Noronha é um dos destinos mais cobiçados por quem ama viajar em contato com a natureza. Formado por 21 ilhas e ilhotas, o arquipélago pernambucano combina áreas de preservação ambiental e uma impressionante biodiversidade marinha.

As experiências não faltam: dá para mergulhar, sair em passeios de barco, encarar trilhas ecológicas e conhecer praias deslumbrantes, como Baía do Sancho, Praia do Leão e Baía dos Porcos. A seguir, veja como aproveitar o melhor de Fernando de Noronha!

Um destino para diferentes perfis de viajantes

Segundo Izadora Moraes, fundadora da Doraiza Expedições, conhecer as características do destino ajuda o viajante a organizar melhor a programação e aproveitar as diferentes experiências oferecidas pela ilha. “Noronha consegue agradar quem viaja em busca de tranquilidade, quem gosta de aventura e também quem quer conhecer um dos ecossistemas mais preservados do país. É um destino que oferece muitas possibilidades em poucos dias”, afirma.

Vida marinha e paisagens naturais

Além das paisagens, a vida marinha é um dos principais atrativos da ilha. Durante mergulhos e passeios de barco, é possível observar tartarugas, golfinhos, raias e uma grande variedade de peixes. Em determinadas épocas do ano, os visitantes também conseguem acompanhar períodos de reprodução e migração de algumas espécies.

As trilhas, por sua vez, permitem conhecer áreas de preservação e mirantes naturais, oferecendo diferentes perspectivas do arquipélago. O pôr do sol em locais como o Forte do Boldró e a Praia do Bode faz parte da programação de muitos turistas.

Fernando de Noronha adota medidas de preservação ambiental, incluindo limite de visitantes em algumas áreas e cobrança de taxas destinadas à conservação (Imagem: jp_vizintim | Shutterstock)

Preservação ambiental e controle de acesso

Outro diferencial de Fernando de Noronha é o controle de acesso aos atrativos naturais. O arquipélago adota medidas de preservação ambiental, incluindo limite de visitantes em algumas áreas e cobrança de taxas destinadas à conservação. “O planejamento faz toda a diferença. Organizar os passeios com antecedência permite aproveitar melhor cada dia e conhecer atrações que muitas vezes ficam de fora dos roteiros feitos de última hora”, explica Izadora Moraes.

Melhor época para viajar

A época da viagem também influencia a experiência. Entre agosto e fevereiro, o mar costuma apresentar melhores condições para mergulho e observação da vida marinha. Entre dezembro e março, as ondas atraem praticantes de surfe e visitantes interessados nesse cenário.

Primeira vez em Fernando de Noronha

Para quem pretende conhecer Fernando de Noronha pela primeira vez, a recomendação é combinar atividades em terra e no mar, respeitar as normas ambientais e reservar tempo para explorar diferentes regiões da ilha. Assim, a viagem se torna uma oportunidade de unir lazer, contato com a natureza e conhecimento sobre um dos destinos mais emblemáticos do litoral brasileiro.

Por Kênia Pereira