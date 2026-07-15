Férias ideais para cada signo: descubra o destino que combina com a sua personalidade 

As férias são o momento perfeito para desacelerar, renovar as energias e sair da rotina. Mas a forma de aproveitar esse período varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns signos sonham com viagens cheias de aventura e novas experiências, outros preferem dias tranquilos, cercados pela natureza, conforto ou momentos de descanso absoluto.

Segundo a astrologia, as características de cada signo influenciam a maneira como cada um gosta de viajar, relaxar e recarregar as energias. Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como as características de cada signo influenciam a forma de descansar, viajar e recarregar as energias durante as férias.

Áries

Destinos que oferecem aventura, esportes, trilhas ou passeios ao ar livre costumam ser os preferidos de Áries (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Áries gosta de férias movimentadas, cheias de novidades e experiências diferentes. Destinos que oferecem aventura, esportes, trilhas ou passeios ao ar livre costumam ser os preferidos. Viajar com liberdade para mudar o roteiro e descobrir novos lugares torna a experiência muito mais prazerosa. O importante é sentir que cada dia traz algo novo para viver.

Touro

Touro prefere lugares onde possa relaxar e renovar a energia (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Touro prefere férias tranquilas, confortáveis e sem pressa. Hotéis aconchegantes, boa gastronomia, paisagens bonitas e contato com a natureza costumam ser a combinação perfeita. Esse nativo gosta de aproveitar cada momento com calma, valorizando o descanso. Assim, lugares onde possa relaxar verdadeiramente renovam sua energia.

Gêmeos

Viagens urbanas, passeios culturais e roteiros variados despertam o interesse de Gêmeos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Gêmeos se diverte quando pode explorar lugares diferentes, conversar com pessoas e conhecer novas culturas. Viagens urbanas, passeios culturais e roteiros variados despertam seu interesse. Quanto mais novidades encontra pelo caminho, melhor. Para esse nativo, o ideal é evitar férias muito paradas ou repetitivas, pois sua curiosidade precisa ser constantemente estimulada.

Câncer

Casas de campo, praias sossegadas ou viagens em família costumam proporcionar o descanso que Câncer procura (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Câncer costuma buscar lugares que transmitam acolhimento e tranquilidade. Casas de campo, praias sossegadas ou viagens em família costumam proporcionar o descanso que procura. Para o canceriano, sentir-se emocionalmente seguro é tão importante quanto o destino escolhido. Assim, para ele, as melhores férias são aquelas que criam boas lembranças ao lado das pessoas que ama.

Leão

Leão aprecia locais animados, onde possa aproveitar a vida social (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Leão gosta de férias que combinem lazer, diversão e um toque de sofisticação. Destinos ensolarados, bons hotéis, restaurantes e experiências especiais costumam fazer parte dos seus planos. Esse nativo também aprecia locais animados, onde possa aproveitar a vida social. Para descansar de verdade, ele precisa sentir que está vivendo momentos inesquecíveis.

Virgem

Virgem prefere lugares tranquilos, contato com a natureza, turismo rural ou destinos voltados ao bem-estar (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Virgem prefere viagens bem organizadas, com tudo planejado para evitar imprevistos. Lugares tranquilos, contato com a natureza, turismo rural ou destinos voltados ao bem-estar costumam agradar esse nativo. Além disso, caminhadas, boa alimentação e uma rotina mais leve o ajudam a recuperar as energias. Para ele, descansar também significa manter a mente em equilíbrio.

Libra

Cidades históricas, passeios culturais, cafés, museus e paisagens românticas costumam fazer parte das férias ideais de Libra (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Libra aprecia destinos elegantes, bonitos e cheios de charme. Cidades históricas, passeios culturais, cafés, museus e paisagens românticas costumam fazer parte das férias ideais desse nativo. Além disso, ele também gosta de viajar acompanhado, compartilhando os bons momentos. Harmonia, conforto e beleza são ingredientes indispensáveis para o descanso do libriano.

Escorpião

Escorpião tem um grande fascínio por viagens ligadas ao autoconhecimento (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Escorpião prefere destinos que despertem emoções e proporcionem experiências marcantes. Lugares cercados pela natureza, praias mais reservadas, montanhas ou viagens ligadas ao autoconhecimento costumam exercer um grande fascínio. Esse nativo não gosta de superficialidade e busca vivências que realmente deixem lembranças profundas.

Sagitário

Sagitário gosta de aventuras, contato com outras culturas e liberdade para explorar novos caminhos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Sagitário nasceu para viajar. Quanto mais distante, diferente e cheio de descobertas for o destino, melhor. Esse nativo gosta de aventuras, contato com outras culturas e liberdade para explorar novos caminhos. Assim, viajar sem um roteiro muito rígido costuma tornar a experiência ainda mais prazerosa. Para o sagitariano, conhecer o mundo é uma forma de crescer.

Capricórnio

Capricórnio prefere destinos que ofereçam conforto e boa estrutura (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Capricórnio gosta de férias planejadas e bem aproveitadas. Por isso, prefere destinos que ofereçam conforto, boa estrutura e algum conteúdo cultural ou histórico. Descansar é importante, mas sentir que aproveitou bem seu tempo também faz parte da experiência. Para esse nativo, lugares tranquilos e organizados costumam ser os seus favoritos.

Aquário

Aquário gosta de conhecer lugares alternativos, participar de eventos culturais e explorar experiências inovadoras (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Aquário procura destinos diferentes, pouco convencionais e capazes de surpreender. Gosta de conhecer lugares alternativos, participar de eventos culturais e explorar experiências inovadoras. Viagens em grupo ou com amigos também costumam ser muito agradáveis para ele. Quanto mais original for o roteiro, maior será sua satisfação.

Peixes

Praias, ilhas, montanhas ou retiros são excelentes opções para renovar as energias de Peixes (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Peixes encontra descanso em lugares que favorecem o silêncio, a contemplação e o contato com a natureza. Praias, ilhas, montanhas ou retiros são excelentes opções para renovar suas energias. Esse nativo também aprecia destinos com forte riqueza cultural e espiritual. Para o pisciano, as melhores férias são aquelas que permitem sonhar, relaxar e voltar para casa com a alma mais leve.

Por Mariah Eduarda Santos