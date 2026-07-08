Férias de julho: 5 alongamentos para fazer durante viagens longas

As férias de julho costumam ser marcadas por viagens e deslocamentos mais longos, seja de carro, ônibus ou avião. No entanto, permanecer muito tempo na mesma posição pode favorecer dores nas costas, rigidez muscular e até problemas circulatórios. Para evitar esses desconfortos, a prática de alongamentos simples ao longo do trajeto pode fazer a diferença.

Segundo Luciana Dominique, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, pequenas pausas e alguns movimentos ajudam a aliviar a tensão muscular e contribuem para uma viagem mais confortável e segura.

“Ficar muitas horas sentado pode comprometer a circulação sanguínea e provocar dores, especialmente na região da coluna, pescoço e pernas. Sempre que possível, é importante fazer pequenas pausas e movimentar o corpo para reduzir esses impactos”, orienta.

A seguir, confira alguns alongamentos que podem ser feitos durante trajetos longos!

1. Alongamento do pescoço

Incline a cabeça lentamente para um dos lados, aproximando a orelha do ombro. Mantenha a posição por cerca de 20 segundos e repita o movimento para o outro lado. O exercício ajuda a aliviar a tensão acumulada na região cervical.

2. Movimentos para os ombros

Eleve os ombros em direção às orelhas e, em seguida, faça movimentos circulares para trás e para frente. A prática contribui para diminuir a rigidez muscular causada pela permanência prolongada na mesma posição.

3. Alongamento da coluna

Sentado, mantenha a postura ereta e gire suavemente o tronco para um dos lados, utilizando o encosto do banco como apoio. Permaneça por alguns segundos e repita para o lado oposto. O movimento ajuda a reduzir a tensão na região lombar.

Aproveite as paradas para alongar as panturrilhas (Imagem: MDV Edwards | Shutterstock)

4. Alongamento das panturrilhas

Sempre que houver uma parada, aproveite para ficar em pé e apoiar as mãos em uma superfície firme. Em seguida, estenda uma das pernas para trás, mantendo o calcanhar apoiado no chão. O exercício auxilia na circulação sanguínea e no relaxamento muscular.

5. Movimentos com os tornozelos

Mesmo sentado, é possível movimentar os pés em círculos e alternar entre elevar e abaixar as pontas dos pés. Além de estimular a circulação e ajudar a reduzir o inchaço nas pernas e nos pés, esses movimentos são importantes em viagens longas, pois contribuem para prevenir a trombose venosa associada à permanência prolongada na mesma posição.

Quando a dor merece atenção?

Embora desconfortos leves sejam comuns em viagens longas, dores intensas, inchaço excessivo ou sensação de formigamento persistente merecem atenção. Nesses casos, a recomendação é procurar avaliação médica para investigar possíveis alterações circulatórias ou musculoesqueléticas.

De acordo com a coordenadora Luciana Dominique, a recomendação é aproveitar as paradas durante a viagem para caminhar por alguns minutos e mudar de posição sempre que possível. “Pequenas atitudes podem contribuir para uma experiência mais confortável e ajudar a prevenir dores e outros problemas relacionados à imobilidade prolongada”, conclui.

Por Priscila Dezidério