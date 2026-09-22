Faltam poucos dias para o vestibular: 7 dicas para controlar a ansiedade na reta final

A proximidade do vestibular costuma mudar a percepção do tempo. De repente, cada hora parece preciosa, os conteúdos que ainda geram dúvida ganham um peso maior e até aquilo que já foi estudado pode parecer insuficiente. É justamente nessa fase que muitos estudantes aumentam a carga de estudos, reduzem o descanso e passam a avaliar a própria preparação pelo que ainda falta fazer.

Sentir ansiedade diante de uma prova importante é esperado. Na reta final, porém, o excesso de preocupação pode começar a interferir justamente em habilidades fundamentais para um bom desempenho, como concentração, memória, sono e organização. Por isso, os últimos dias antes do vestibular pedem menos cobrança, escolhas mais estratégicas e uma rotina que também preserve o bem-estar físico e emocional.

Confira 7 estratégias para aliviar a ansiedade e chegar à prova com mais tranquilidade!

1. Pare de tentar recuperar o ano inteiro em poucos dias

Nos últimos dias, a sensação de urgência pode levar o estudante a querer rever apostilas inteiras, começar assuntos que ficaram para trás e encaixar revisões extensas em uma rotina que já está carregada. O problema é que essa tentativa de abraçar todo o conteúdo pode aumentar a impressão de despreparo. Selecionar o que merece atenção agora tende a ser mais produtivo do que estudar de forma indiscriminada.

“Na reta final, o estudante precisa ter consciência de que não vai conseguir dominar todo o conteúdo de um vestibular em poucos dias. O foco deve estar em consolidar aquilo que já foi estudado e revisar os assuntos que apresentam maior incidência ou que ainda geram dúvidas”, orienta Carol Braga, professora de Biologia e CEO do Foco Medicina.

2. Transforme a preocupação em tarefas possíveis

Uma lista mental formada por frases como “preciso revisar química”, “não posso esquecer física” ou “ainda tenho muita biologia” pode aumentar a sensação de que o estudo nunca termina. Dividir as demandas em pequenas tarefas, com começo e fim bem definidos, ajuda a visualizar o que realmente cabe no tempo disponível e reduz a sobrecarga provocada por metas pouco realistas.

“Uma rotina possível tende a funcionar melhor do que um planejamento perfeito que o estudante não consegue cumprir. Dividir o conteúdo, definir prioridades, programar pausas e acompanhar pequenas metas concluídas ajuda a tornar o processo mais previsível”, explica Damião Silva, psicólogo e neuropsicólogo.

3. Um dia ruim de estudo não apaga meses de preparação

Na reta final, qualquer queda de rendimento pode parecer maior do que realmente é. Errar uma questão que parecia fácil, esquecer uma fórmula ou ter dificuldade para manter a concentração pode fazer o estudante questionar toda a preparação. O cuidado está em não transformar uma dificuldade pontual em uma conclusão sobre a capacidade de enfrentar a prova.

“Na ansiedade, muitas vezes a pessoa não consegue prestar atenção porque está preocupada. Ela tenta estudar, mas a mente está antecipando resultados, imaginando o que pode dar errado ou cobrando uma performance perfeita”, explica Cristiane Belmonte Ribeiro, psicóloga clínica e especialista em saúde mental.

4. Faça do simulado um ensaio, e não um julgamento

Resolver provas anteriores não serve apenas para contar acertos. O exercício ajuda a identificar quanto tempo é gasto em cada bloco, quais tipos de questão exigem mais atenção e quando é melhor avançar e retornar posteriormente. Dessa maneira, o simulado deixa de funcionar como uma previsão do resultado e passa a ser usado para aperfeiçoar a estratégia.

“O simulado precisa ser encarado como um treino para o dia da prova. O ideal é respeitar o tempo determinado e reproduzir, na medida do possível, as condições que o estudante encontrará no vestibular”, afirma Carol Braga, professora de Biologia.

Respeitar os momentos de cansaço pode ajudar a preservar a concentração e tornar o estudo mais produtivo (Imagem: Gorgev | Shutterstock)

5. Qualidade de estudo importa mais do que acumular horas

A proximidade da prova pode criar a impressão de que quanto mais tempo o estudante permanecer diante dos livros, maiores serão suas chances de aprovação. Na prática, o cansaço também interfere na atenção e na capacidade de absorver informações. Reconhecer quando o rendimento caiu e fazer uma pausa pode ser mais produtivo do que insistir apenas para aumentar o número de horas estudadas.

“O estudante precisa observar o próprio rendimento, e não usar apenas o relógio como medida de preparação. Depois de muitas horas, é possível continuar sentado estudando e já não conseguir processar o conteúdo com a mesma qualidade. Reconhecer o momento de fazer uma pausa também faz parte de uma rotina eficiente e ajuda a evitar que o estudo se transforme em mais uma fonte de ansiedade”, explica o psicólogo Damião Silva.

6. Não troque sono por algumas horas extras de revisão

Quando faltam poucos dias, dormir menos pode parecer uma forma de ganhar tempo. O problema é que chegar cansado ao vestibular pode comprometer justamente aquilo que o estudante pretende melhorar com as horas adicionais de estudo. Preservar o descanso, portanto, também deve fazer parte da estratégia para a prova.

“Não adianta estudar muitas horas e chegar ao vestibular exausto. O sono tem papel importante na consolidação da memória, na atenção e no raciocínio. O objetivo é chegar ao dia da prova descansado, concentrado e com energia para utilizar todo o conhecimento construído durante a preparação”, ressalta Carol Braga.

7. Não transforme o vestibular em um julgamento sobre você

Quanto maior o significado atribuído ao resultado, maior pode ser o peso emocional de cada questão. O vestibular é importante e pode representar o acesso ao curso desejado, mas não funciona como uma medida definitiva de inteligência, esforço ou capacidade.

“É importante separar desempenho de valor pessoal. Você pode desejar muito uma aprovação, se preparar para ela e ficar frustrado caso o resultado não seja o esperado, mas isso não significa que uma prova tenha capacidade de definir quem você é ou tudo aquilo que consegue realizar. Quanto maior esse peso, maior tende a ser a cobrança emocional diante do vestibular”, orienta Damião Silva.

A poucos dias da prova, a preparação entra em uma nova fase. Em vez de tentar recuperar todo o conteúdo que ficou para trás, o momento pede a definição de prioridades, revisões estratégicas e cuidados com o bem-estar. Assim, fica mais fácil aproveitar o conhecimento construído ao longo dos meses e chegar à prova em melhores condições.

“A ansiedade faz parte da vida e algum nível de tensão diante de uma prova importante é esperado. A atenção deve aumentar quando esse sofrimento começa a comprometer sono, alimentação, relações, estudo e qualidade de vida. Não é necessário esperar chegar ao limite para procurar ajuda”, conclui Cristiane Belmonte Ribeiro.

Por Sarah Carvalho