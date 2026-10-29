Faltam poucos dias para o Enem: veja como decidir quais questões responder primeiro

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), revisar os conteúdos estudados é importante, mas saber administrar o tempo durante a prova também pode fazer a diferença no desempenho dos candidatos. Nesse contexto, uma dúvida comum entre os estudantes é por quais questões começar e quando deixar uma pergunta para resolver depois.

Para Fábio Souza, professor do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras, o ideal é começar pelas questões nas quais o estudante se sente mais seguro. “Não é necessário seguir a prova exatamente na ordem em que as questões aparecem. Começar por perguntas que o estudante consegue resolver com mais tranquilidade pode ajudar a ganhar confiança e garantir pontos importantes. As questões que exigem mais tempo ou apresentam maior dificuldade podem ser retomadas posteriormente”, explica.

Isso não significa responder apenas às questões consideradas fáceis. A proposta é utilizar o tempo com inteligência e evitar ficar muitos minutos preso a uma única pergunta. Se perceber que não está avançando, marque a questão para voltar a ela depois.

Não fique tempo demais em uma questão

O Enem reúne muitas questões e exige concentração durante várias horas. Por isso, insistir demais em uma pergunta difícil pode tirar tempo de outras que você conseguiria resolver. Estabeleça um limite de tempo mental: se a resolução não avançar, siga para a próxima e retorne depois, se houver tempo.

“Pular uma questão momentaneamente não significa desistir dela. Trata-se de uma estratégia de gerenciamento do tempo. O candidato pode seguir adiante, aproveitar questões em que tem mais domínio e depois voltar às que ficaram pendentes”, afirma Fábio Souza.

Leia o enunciado com atenção

Antes de começar os cálculos ou analisar todas as alternativas, identifique exatamente o que a questão está pedindo. Palavras e expressões presentes no comando podem ajudar a entender o caminho necessário para chegar à resposta.

Transferir as respostas ao longo da prova pode ajudar a evitar a correria nos minutos finais (Imagem: xm4thx | Shutterstock)

Não deixe o cartão-resposta para a última hora

Reserve tempo suficiente para preencher o cartão-resposta. “Um dos principais erros é deixar o preenchimento para os últimos minutos. O ideal é estabelecer pequenos momentos ao longo da prova para transferir as respostas, reduzindo o risco de deixar questões sem marcação por falta de tempo”, orienta o professor.

Checklist: como organizar a prova

Para colocar as orientações em prática, confira os principais cuidados para organizar o tempo e responder às questões com mais tranquilidade:

Comece pelas questões com as quais você tem mais familiaridade;

Evite gastar tempo excessivo em uma pergunta difícil;

excessivo em uma pergunta difícil; Marque as questões que pretende revisar depois;

Leia com atenção o comando antes de analisar as alternativas;

Acompanhe o tempo ao longo de toda a prova;

Reserve alguns minutos para conferir e preencher o cartão-resposta;

Evite mudar uma resposta sem ter um motivo concreto.

O professor destaca que o importante é testar a estratégia antes do exame, resolvendo provas anteriores e simulados. Assim, é possível identificar quais tipos de questões costuma resolver mais rapidamente e quais exigem mais tempo e atenção.

“Cada estudante possui um ritmo próprio. Por isso, é interessante experimentar diferentes formas de organizar a prova durante os simulados e chegar ao Enem com uma estratégia que já tenha sido testada. Isso reduz a necessidade de tomar decisões sob pressão no dia do exame”, conclui Fábio Souza.

Por Camila Souza Crepaldi