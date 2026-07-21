Existe uma duração ideal para a terapia?

A terapia é um processo de acompanhamento voltado à compreensão de emoções, comportamentos, relações e padrões que interferem na vida de uma pessoa. Ela pode assumir formatos diferentes: há atendimentos breves, focados em questões específicas; processos mais longos, voltados a temas profundos ou recorrentes; e sessões de manutenção, usadas quando alguém já concluiu uma etapa, mas deseja seguir acompanhando determinados pontos. Por isso, a duração ideal da terapia não costuma caber em uma resposta única.

Tatiana Pacher Nazato, empresária e terapeuta, explica que a duração de um processo terapêutico depende da necessidade apresentada, da disponibilidade emocional da pessoa, dos objetivos construídos durante o atendimento e da forma como o vínculo terapêutico se desenvolve. A pergunta central, segundo ela, não deve ser apenas “quanto tempo vai durar?”, mas “qual caminho precisa ser percorrido com responsabilidade?”.

A ciência também aponta que o tempo de acompanhamento varia conforme o caso. A American Psychological Association explica que pesquisas indicam, em média, de 15 a 20 sessões para que cerca de 50% dos pacientes apresentem recuperação, medida por autorrelato de sintomas. O próprio dado mostra que a terapia não funciona como uma solução instantânea, mas também não precisa ser entendida como um processo sem direção definida.

Na prática, algumas pessoas buscam terapia em momentos pontuais, como uma separação, mudança de carreira, luto, conflito familiar ou dificuldade de tomar uma decisão. Nesses casos, o processo pode ter um objetivo mais delimitado e uma duração menor. Outras chegam ao atendimento com padrões repetidos há anos, dores emocionais antigas ou dificuldades que atravessam diferentes áreas da vida. Quando isso acontece, o tempo de elaboração tende a ser mais amplo.

Influência da abordagem terapêutica

A ideia de “prazo ideal” também precisa considerar o tipo de abordagem. Algumas linhas trabalham com protocolos mais estruturados e metas bem definidas. Outras se dedicam à investigação de vínculos, histórias, repetições e dinâmicas relacionais. Na visão sistêmica, por exemplo, o indivíduo é observado a partir dos sistemas aos quais pertence, como família, trabalho e relações afetivas. Isso amplia a compreensão sobre a origem de determinados comportamentos e pode exigir um processo mais cuidadoso.

“Uma terapia responsável precisa ter direção, mas não deve ser conduzida com pressa artificial. O tempo do processo depende da questão trazida, da maturidade emocional da pessoa e da forma como ela consegue integrar o que é trabalhado nas sessões”, afirma Tatiana Pacher Nazato.

Um processo terapêutico bem conduzido considera tanto o momento de iniciar quanto o de encerrar o acompanhamento (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

Como saber quando a terapia está cumprindo o seu papel?

Um dos equívocos mais comuns é imaginar que a terapia só é válida quando gera alívio rápido. A melhora pode aparecer nas primeiras sessões, especialmente quando a pessoa encontra acolhimento, organiza pensamentos e começa a nomear o que sente. Ainda assim, alívio inicial não significa que o processo terminou. Muitas vezes, ele apenas abre espaço para compreender camadas mais profundas da questão.

Também existe o movimento oposto: permanecer em terapia por muito tempo sem revisar objetivos. Um acompanhamento prolongado pode ser necessário e benéfico, mas precisa fazer sentido. Revisões periódicas ajudam terapeuta e cliente a avaliarem avanços, dificuldades, novos temas e possíveis encerramentos. A continuidade deve estar ligada ao cuidado, não à dependência.

“O encerramento também faz parte de um processo terapêutico bem conduzido. Quando a pessoa desenvolve mais autonomia, clareza e recursos internos, é possível avaliar se aquela etapa cumpriu sua função ou se há novos objetivos a trabalhar”, explica Tatiana Pacher Nazato.

O cuidado emocional acompanha as diferentes fases da vida

A terapia pode terminar, pausar ou ser retomada em outro momento da vida. Essa flexibilidade não reduz a seriedade do processo. Ao contrário, mostra que o cuidado emocional acompanha fases, necessidades e contextos. Há períodos em que a pessoa precisa de acompanhamento mais próximo; em outros, sessões espaçadas ou de manutenção podem ser suficientes.

Entender a duração da terapia como um percurso, e não como uma fórmula, ajuda a reduzir expectativas irreais. O mais importante é que o processo tenha clareza, ética, vínculo e acompanhamento profissional qualificado. Quando há direção e responsabilidade, a terapia deixa de ser vista como algo que precisa durar pouco ou muito e passa a ser compreendida pelo seu propósito: apoiar a pessoa a viver com mais consciência, autonomia e equilíbrio.

Por Eluan Carlos