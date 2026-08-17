Estudar sem surtar: veja hábitos que ajudam a evitar a sobrecarga e manter uma rotina saudável

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares costuma ser associada à quantidade de horas dedicadas aos estudos. No entanto, o desempenho dos estudantes também pode ser influenciado pelos hábitos adotados ao longo dessa jornada. Além de favorecerem o bem-estar físico e mental, certos cuidados ajudam a manter a disposição e a concentração necessárias para enfrentar a rotina de estudos e as provas.

Para a psicóloga Luana Sobrinho, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, durante maratonas de estudo, é fundamental que o estudante tenha uma rotina equilibrada. O primeiro cuidado, segundo ela, é entender que passar longos períodos estudando nem sempre é a melhor alternativa, pois isso pode gerar sobrecarga e intensificar sentimentos de expectativa e autocobrança.

Conforme a profissional, os períodos que antecedem uma ação importante, como a realização de uma prova, podem afetar a saúde mental e servir de gatilho para sentimentos como ansiedade, cansaço e até mesmo frustração. Por isso, abaixo, ela lista algumas dicas para evitar a sobrecarga e manter uma rotina saudável. Confira!

1. Priorize uma boa noite de sono

Dormir bem é fundamental para o funcionamento do cérebro. Durante o sono, o organismo realiza processos importantes relacionados à memória e à aprendizagem. Por isso, trocar horas de descanso por longas sessões de estudo pode acabar prejudicando a capacidade de concentração e retenção do conteúdo. Nesse sentido, tente manter horários relativamente regulares para dormir e acordar e evite estudar até muito tarde, principalmente na véspera da prova.

2. Mantenha uma alimentação equilibrada

Uma alimentação adequada fornece energia para enfrentar a rotina de estudos e ajuda a evitar oscilações de disposição ao longo do dia. Frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas e boas fontes de gordura podem fazer parte de uma alimentação variada. Também é importante evitar passar muitas horas sem comer ou substituir refeições frequentemente por alimentos ultraprocessados.

3. Faça pausas durante os estudos

Estudar por várias horas seguidas sem descanso pode aumentar o cansaço físico e mental. Pequenas pausas ajudam a descansar a atenção e retornar à atividade com mais disposição. Por isso, depois de um período de concentração, se levantar, caminhar um pouco, beber água ou simplesmente descansar os olhos pode ser útil antes de retomar os estudos.

A atividade física pode contribuir para o bem-estar durante a preparação para as provas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Pratique atividade física

A atividade física não precisa ser deixada de lado durante a preparação para as provas. Caminhadas, corridas, bicicleta, esportes ou outras atividades podem ajudar no bem-estar físico e mental. Além de contribuir para a saúde geral, movimentar o corpo pode ser uma forma de aliviar a tensão acumulada durante uma rotina intensa de estudos.

5. Cuide da visão e da postura

Quem estuda por longos períodos diante de computadores, celulares e tablets deve ficar atento ao tempo de exposição às telas. Ficar muito tempo na mesma posição também pode favorecer dores no pescoço, costas e ombros. Tente fazer pausas para descansar os olhos, ajustar a iluminação do ambiente, manter uma distância adequada da tela e procurar uma posição confortável para estudar.

6. Fique atento aos sinais de sobrecarga

Cansaço constante, irritabilidade, dificuldade persistente de concentração, alterações no sono e sensação de estar sempre sob pressão podem indicar que a rotina está pesada demais. Reconhecer esses sinais é importante. Conversar com familiares, professores ou profissionais de saúde pode ajudar a encontrar estratégias para lidar melhor com a pressão e organizar a rotina.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos