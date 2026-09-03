Estresse antes das provas? Veja como a acupuntura pode ajudar a aliviar a tensão

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares costuma envolver longas horas de estudo, pressão por resultados e uma rotina intensa, que pode acabar refletindo no corpo. Dores musculares, tensão e estresse são alguns dos desconfortos que podem surgir nesse período. Nesse contexto, a acupuntura pode ser uma alternativa complementar para promover relaxamento e auxiliar no alívio da dor.

De acordo com a mestre e coordenadora do curso de fisioterapia Faculdade Anhanguera, Thais de Oliveira Tarabal Silva, a acupuntura tem um efeito analgésico comprovado. A técnica utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o sistema nervoso e promover equilíbrio físico e emocional.

“Durante a aplicação, o organismo libera substâncias como endorfina e serotonina, que ajudam a reduzir a dor e promovem sensação de bem-estar. É uma alternativa segura e complementar aos tratamentos convencionais”, explica.

Benefícios da acupuntura

A seguir, confira alguns dos principais benefícios da acupuntura:

Alívio natural da dor : a técnica estimula pontos que ajudam no controle de dores musculares , articulares e tensões crônicas;

: a técnica estimula pontos que ajudam no , articulares e tensões crônicas; Redução do estresse : a liberação de neurotransmissores traz relaxamento e melhora o humor;

: a liberação de neurotransmissores traz relaxamento e melhora o humor; Ajuda em casos de enxaqueca : a acupuntura pode contribuir para reduzir a frequência e a intensidade das crises;

: a acupuntura pode contribuir para reduzir a frequência e a intensidade das crises; Sem uso de medicamentos: o método utiliza apenas agulhas e não tem efeitos colaterais significativos quando realizado por profissionais capacitados.

A acupuntura pode integrar o cuidado com a saúde e ser utilizada de maneira complementar quando indicada (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Uma opção para os cuidados com a saúde

Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto o Sistema Único de Saúde (SUS) reconhecem a acupuntura como uma prática que pode ser utilizada de forma complementar aos cuidados convencionais de saúde.

No Brasil, a acupuntura faz parte das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Ela está inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e pode ser oferecida na rede pública como recurso terapêutico complementar, conforme a organização e disponibilidade dos serviços locais.

“A acupuntura é uma forma de cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo. Quando feita de maneira responsável, pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes”, complementa Thais de Oliveira Tarabal Silva.

Por Luana Figueiredo