Está passando por um momento difícil? Este salmo pode ajudar a renovar sua força e esperança

Passar por momentos difíceis pode abalar nossas forças e esperança. No entanto, é justamente nessas fases que devemos nos aproximar ainda mais de Deus e encontrar nEle a razão para continuar. Nesse sentido, os salmos podem ser grandes aliados, pois traduzem sentimentos em palavras que nos ajudam a expressar o que muitas vezes não conseguimos dizer.

O Salmo 23, por exemplo, é uma declaração absoluta de confiança em Deus. Escrito pelo rei Davi, conforme a tradição judaico-cristã, o texto utiliza a metáfora de suas vivências como pastor de ovelhas durante a juventude para ilustrar o cuidado e a provisão divina em momentos de provação ao longo da vida, comparando o Criador a um pastor zeloso que guia, alimenta e protege suas ovelhas.

A seguir, confira o salmo na íntegra e entenda como seus versículos podem renovar a fé e a esperança em tempos difíceis.

O Salmo 23 ilustra o cuidado e provisão divina em momentos de provação (Imagem: Byron Ortiz | Shutterstock)

Salmo 23

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias.