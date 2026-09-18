Está passando por um momento difícil? Conheça 7 preces espíritas para diferentes momentos da vida

As preces espíritas são um canal de comunicação com o plano espiritual, proporcionando conforto, orientação e fortalecimento em diferentes momentos da vida. Isso porque, por meio delas, é possível estabelecer uma conexão íntima com o divino, invocando a luz e a sabedoria dos guias espirituais para auxiliar nas adversidades, na busca por equilíbrio emocional e no desenvolvimento pessoal.

Por isso, a seguir, confira 7 preces espíritas poderosas para ajudar a passar pelos momentos de dificuldade!

1. Prece ao anjo guardião para sustentar as provas da vida

Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me achar em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade; que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles eu encontre a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola.

2. Para pedir a força de resistir a uma tentação

Deus Todo-Poderoso, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher.

3. Prece para um momento de perigo

Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me! Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo.

4. Prece para pedir um conselho

Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me.

As preces espíritas podem ser usadas para agradecer por um pedido alcançado (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

5. Prece de ação de graças por um favor obtido

Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me hás concedido. Indigno eu seria, se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos, em particular.

6. Prece por alguém que queira nosso mal

Meu Deus, perdoo a/o (diga o nome da pessoa) o mal que me fez e o que me quis fazer, como desejo que me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade.

Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faz que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão.

Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo!

Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados!

Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e a auxiliá-lo, se estiver ao meu alcance.

Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil; mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: “Já recebeste a tua recompensa”.

7. Prece por uma criança que acaba de nascer (para ser dita pelos pais)

Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, sê bem-vindo. Sê bendito, ó Deus Onipotente, que no-lo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a Terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça!

Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal, por culpa nossa, responderemos por isso, visto que, então, teremos falido em nossa missão junto dele.

Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade!

Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na Terra.