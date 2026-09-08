Esse macarrão com carne moída e brócolis é uma opção completa para um jantar nutritivo

Preparar um jantar nutritivo no final do dia sem passar horas na cozinha pode parecer uma missão difícil, mas o macarrão com carne moída e brócolis mostra que é possível unir praticidade e sabor. Com carboidrato, proteína e verdura, a receita é preparada em poucas etapas e leva ingredientes acessíveis. Para completar, o gergelim, a cebolinha e a pimenta acrescentam mais sabor ao prato e deixam a receita ainda mais apetitosa.
Abaixo, confira como fazer essa receita fácil e nutritiva para o jantar!
Macarrão com carne moída e brócolis
Ingredientes
- 250 g de talharim integral
- 400 g de carne moída magra
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de gergelim branco
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1/2 pimenta vermelha fatiada e sem sementes
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada, mexendo para que fique bem soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o gengibre e o brócolis e refogue até a verdura ficar levemente macia. Adicione o macarrão e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e finalize com cebolinha, a pimenta e o gergelim. Sirva em seguida.