Esse filé-mignon ao molho madeira é mais fácil de fazer do que parece

Com sabor marcante e apresentação elegante, o filé-mignon ao molho madeira é uma ótima opção para quem deseja preparar uma refeição especial sem passar horas na cozinha. A combinação da carne macia com o molho encorpado, preparado com vinho Madeira e cogumelo paris, traz ainda mais intensidade ao prato. Além disso, o preparo é simples e pode ser feito em poucos passos. Confira a receita!

Filé-mignon ao molho madeira

Ingredientes

3 bifes de filé-mignon

200 g de cogumelo paris fatiado

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

120 ml de vinho madeira seco

1 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

picada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os bifes de filé-mignon com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grande em fogo alto e adicione o azeite. Doure os bifes por aproximadamente 3 minutos de cada lado, ou até atingirem o ponto desejado. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola e o alho em fogo médio até dourarem levemente. Acrescente o cogumelo paris e refogue até ficar macio e dourado. Retire e reserve. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Adicione o vinho Madeira aos poucos, mexendo para incorporar os ingredientes e soltar os resíduos dourados do fundo da frigideira. Acrescente o caldo de carne e cozinhe em fogo médio, mexendo até o molho engrossar e ficar encorpado. Retorne os cogumelos e os bifes à frigideira e cozinhe em fogo baixo por 2 minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.