Esse escondidinho de mandioquinha é a receita perfeita para um jantar saudável e prático

Para quem busca refeições equilibradas sem transformar o jantar em uma tarefa demorada, algumas combinações podem fazer toda a diferença. O escondidinho de mandioquinha com peixe, por exemplo, reúne diferentes nutrientes em uma preparação cremosa, saborosa e fácil de fazer. Enquanto a mandioquinha fornece carboidratos, o peixe contribui com proteínas e minerais importantes para o organismo. O resultado é uma comida saudável e reconfortante.
Abaixo, confira a receita de escondidinho de mandioquinha para o jantar!
Escondidinho de mandioquinha com peixe e ervilha
Ingredientes
Purê
- 500 g de mandioquinha descascada e cortada em pedaços
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Recheio
- 500 g de filé de peixe branco (tilápia ou merluza)
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e disponha em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e coloque novamente na panela. Acrescente o leite desnatado e o azeite de oliva e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Recheio
Em um recipiente, tempere o peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o peixe e refogue, mexendo delicadamente, até que fique macio e se desfaça em lascas. Junte a ervilha e refogue até ficar levemente macia. Desligue o fogo e misture com o creme de ricota.
Montagem
Em um refratário, distribua o recheio de peixe e cubra com o purê de mandioquinha. Com as costas de uma colher, faça movimentos suaves sobre o purê, criando pequenas ondas e relevos na superfície. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.