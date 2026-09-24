Esse curry de legumes vegetariano é fácil de fazer e combina com o jantar

Quando bate aquela vontade de um prato quentinho, reconfortante e cheio de sabor, o curry de legumes é a escolha certa. De origem indiana, ele transforma vegetais simples em uma refeição aromática e colorida, graças à combinação de especiarias e ao toque cremoso do leite de coco.
Além de vegetariano e nutritivo, é um prato versátil: fica pronto em cerca de meia hora, aproveita os legumes que você já tem em casa e combina perfeitamente com uma porção de arroz para fechar o jantar. Veja como preparar!
Curry de legumes vegetariano
Ingredientes
- 1/2 couve-flor em floretes
- 1 xícara de chá de ervilhas congeladas
- 1 cenoura em pedaços
- 1 xícara de chá de vagem em pedaços
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 tomates picados
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, coentro fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Depois, junte o alho e o gengibre e mexa por cerca de 1 minuto, até liberarem aroma. Acrescente o curry em pó, o cominho e a cúrcuma e refogue rapidamente para realçar os temperos. Adicione os tomates e cozinhe até desmancharem, formando um molho encorpado. Incorpore a couve-flor, a cenoura e a vagem, misturando bem para envolvê-los no molho.
Em seguida, despeje o leite de coco e um pouco de água, até quase cobrir os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e deixe cozinhar em fogo médio-baixo, com a panela parcialmente tampada, por 15 a 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Junte as ervilhas nos últimos 5 minutos de cozimento, para que fiquem no ponto. Ajuste o sal, finalize com coentro fresco picado e sirva quente.
Dica: sirva com arroz.