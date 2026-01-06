Espinafre com ricota: 4 lanches deliciosos e saudáveis para o café da tarde

Nutritivos e cheios de sabor, os lanches feitos com espinafre e ricota provam que o café da tarde pode ir muito além do básico. Isso porque a combinação une cremosidade e bons nutrientes — como proteína, cálcio, magnésio e potássio — em preparações que ajudam a saciar a fome e cuidar da alimentação, tudo isso de forma prática, acessível e versátil. Abaixo, confira como preparar algumas opções:

Sanduíche de espinafre com ricota

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1 colher de chá de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma sanduicheira, coloque as fatias de pão e toste até ficarem douradas e crocantes. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e espere esfriar. Acrescente a ricota e o sal e misture delicadamente. Após, espalhe o recheio sobre uma fatia de pão tostado, cubra com a outra e corte ao meio. Sirva em seguida.

Bolinho de espinafre com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Retire do fogo e esprema para eliminar o excesso de líquido. Pique e transfira para um recipiente. Adicione a ricota, o ovo, a farinha de aveia, o restante do azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa homogênea.

Após, pegue pequenas porções de massa com uma colher e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Miniquiche de espinafre e ricota (Imagem: Giovanna Balzano | Shutterstock)

Miniquiche de espinafre e ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água

Recheio

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de ricota amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o sal, o azeite de oliva e o ovo até formar uma massa homogênea. Acrescente a água aos poucos, apenas até dar o ponto. Forre forminhas de miniquiche ou empadas, pressionando bem o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Retire do fogo e esprema para eliminar o excesso de líquido. Pique e disponha em um recipiente. Junte a ricota, os ovos, o leite desnatado, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Distribua o recheio sobre as forminhas e leve ao forno preaquecido a 180°C até as quiches ficarem firmes e levemente douradas. Sirva em seguida.

Wrap de espinafre com ricota e tomate

Ingredientes

1 disco de wrap integral

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 xícara de chá de espinafre

1/2 tomate sem sementes e fatiado

sem sementes e fatiado 1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Retire do fogo e esprema para eliminar o excesso de líquido. Reserve. Em um recipiente, misture a ricota com sal e pimenta-do-reino. Espalhe a mistura sobre o disco de wrap e disponha o espinafre refogado e o tomate por cima. Enrole firmemente e corte ao meio. Sirva em seguida.