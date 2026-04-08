Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

A espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata) é uma das plantas mais comuns nas casas brasileiras, unindo beleza e praticidade. Conhecida por ser resistente e fácil de cuidar, ela também está ligada à ideia de proteção contra energias negativas. Além disso, se adapta bem a diferentes ambientes, precisa de pouca manutenção e ajuda a deixar os espaços mais agradáveis no dia a dia, sendo uma escolha frequente tanto pela decoração quanto pela funcionalidade.

A seguir, veja 5 motivos para cultivar a espada-de-são-jorge!

1. Proteção espiritual e energética

Tradicionalmente posicionada na entrada das casas, a espada-de-são-jorge é associada à proteção contra mau-olhado, inveja e outras energias negativas. Sua presença simboliza uma espécie de barreira espiritual, sendo utilizada por quem busca afastar influências indesejadas e manter o ambiente mais protegido.

2. Fácil de cuidar

Reconhecida pela facilidade de cultivo, a espécie se adapta bem a rotinas simples e não exige muitos cuidados. Até mesmo iniciantes conseguem mantê-la em boas condições, já que não requer acompanhamento frequente nem técnicas específicas. Por suportar períodos mais longos sem água e variações no manejo, torna-se uma opção prática e confiável para quem deseja começar a ter plantas em casa.

A espada-de-são-jorge tem ação purificadora para os ambientes (Imagem: Tria last | Shutterstock)

3. Purifica o ar

A espada-de-são-jorge contribui para a melhoria da qualidade do ar em ambientes fechados. Isso ocorre porque suas folhas absorvem gases presentes no ambiente e participam do processo de troca gasosa. Com isso, colabora para reduzir impurezas e deixar o espaço mais agradável e saudável para a convivência.

4. Alta resistência

Nativa do continente africano, a espécie apresenta elevada tolerância a diferentes condições ambientais, conseguindo se manter estável mesmo diante de mudanças de clima e iluminação. Essa característica permite que se desenvolva bem em diferentes espaços, mantendo sua aparência preservada por longos períodos, mesmo sem cuidados frequentes.

5. Ideal para ambientes internos

Apesar de ser mais utilizada em áreas externas, a espada-de-são-jorge também se adapta bem a locais com menor incidência de luz natural e pode ser cultivada em salas, quartos e escritórios. Sua versatilidade permite compor diferentes espaços sem comprometer o desenvolvimento da planta. No Feng Shui, também é associada à força, proteção e prosperidade, sendo indicada para equilibrar as energias do lar e favorecer um ambiente mais harmonioso e próspero.