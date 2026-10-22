Escorpião combina com qual signo no amor? Conheça as afinidades do zodíaco

O signo de Escorpião, no amor, é intenso, profundo e extremamente emocional. Os escorpianos vivem os relacionamentos com entrega total e buscam conexões verdadeiras, baseadas na confiança e na lealdade. A paixão faz parte natural da forma como demonstram seus sentimentos, e dificilmente se contentam com algo superficial.

No entanto, também mostram um lado reservado, preferindo se abrir apenas quando não se sentem vulneráveis. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, diz a astróloga Thaís Mariano.

Quando estão apaixonados, protegem o parceiro com devoção e esperam reciprocidade na mesma medida, valorizando o vínculo e a cumplicidade acima de tudo. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio do olhar”, afirma.

A seguir, Thaís Mariano conta como é a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos. Confira!

Escorpião e Áries

Escorpião e Áries possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

São dois signos regidos pelo planeta Marte. Possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos, mas que também tendem a gerar disputas de poder. Além disso, ambos gostam de liderar. O ariano é impulsivo, inquieto e está sempre atrás de algo novo. Enquanto isso, o escorpiano é mais observador e tem dificuldade para lidar com mudanças que não sejam planejadas por ele.

Escorpião e Touro

Escorpião e Touro são opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A atração costuma ser forte entre os dois. No entanto, a possessividade, o ciúme e a teimosia de ambos podem gerar conflitos. Por outro lado, são fiéis, dedicados e persistentes. Como opostos complementares, têm muito a aprender um com o outro e podem alcançar grandes objetivos juntos, tanto no amor quanto no trabalho. Para isso, é importante cultivar a tolerância e o diálogo.

Escorpião e Gêmeos

Escorpião e Gêmeos, caso se dediquem, podem aprender muito juntos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Eles têm maneiras diferentes de lidar com o mundo. Enquanto o geminiano busca reunir informações e manter várias conexões ao mesmo tempo, o escorpiano prefere se aprofundar nos assuntos e nas relações. Com dedicação de ambos, essas diferenças podem favorecer o aprendizado: Gêmeos pode ensinar a encarar a vida com mais leveza, enquanto Escorpião pode mostrar o valor da profundidade e do comprometimento.

Escorpião e Câncer

Escorpião e Câncer são intensos, mas tendem a esconder suas vulnerabilidades para se proteger (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Ambos sentem as emoções com intensidade, mas tendem a esconder suas vulnerabilidades para se proteger. Para a relação avançar, é importante que aprendam a ceder. Ao lidar com as dificuldades, podem encontrar apoio um no outro e crescer juntos. Além disso, a parceria entre os signos também pode ser marcada pela sensualidade e por uma química envolta em mistério.

Escorpião e Leão

Escorpião e Leão têm necessidade de controle, o que pode gerar grandes conflitos na relação (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Ambos têm necessidade de controle, o que costuma gerar grandes conflitos na relação. Em parcerias de trabalho, pode haver disputas de poder, prejudicando, assim, os negócios. Além disso, o leonino gosta de se expor, celebrar e se divertir, enquanto o escorpiano demonstra um perfil mais reservado e introspectivo. Para o relacionamento funcionar, é importante aprenderem a respeitar e valorizar a individualidade do outro.

Escorpião e Virgem

Escorpião e Virgem são exigentes e autocríticos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Os dois costumam se mostrar muito exigentes e autocríticos. Virgem tem um senso prático e realista, o que acaba incomodando Escorpião, que é intenso, emotivo e busca profundidade – características que também desafiam o virginiano. Normalmente, essa relação não apresenta muita sintonia. Todavia, com esforço de ambos, pode superar os desafios.

Escorpião e Libra

A relação entre Escorpião e Libra pode dar certo, mas passar por desafios (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

É uma relação com chance de dar certo, porém, com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Nesse relacionamento, Libra ajuda Escorpião a se expressar com mais clareza, enquanto Escorpião incentiva Libra a ter mais profundidade nos aprendizados e nas parcerias.

Escorpião e Escorpião

A combinação entre Escorpião e Escorpião transborda intensidade e pode gerar muita sintonia (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Nessa combinação, a intensidade pode favorecer a sintonia e o comprometimento, mas a semelhança entre os dois também pode gerar conflitos. Cada um tende a reconhecer no outro características que tem dificuldade de aceitar em si. O ciúme e as disputas de poder também podem atrapalhar a relação.

Escorpião e Sagitário

A relação entre Escorpião e Sagitário não tem muita sintonia (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A necessidade de liberdade e a busca por expansão de Sagitário costumam ser um desafio para Escorpião. Da mesma forma, a possessividade e o desejo de controle do escorpiano acabam incomodando o sagitariano. Por isso, a sintonia entre eles não ocorre com facilidade no campo amoroso. No entanto, como amigos, podem crescer e aprender muito um com o outro.

Escorpião e Capricórnio

Escorpião e Capricórnio têm estilos de vida e objetivos bem distintos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Capricórnio e Escorpião têm estilos de vida e objetivos distintos, mas podem formar uma parceria sólida no trabalho, unindo ambição, determinação e capacidade de agir com estratégia. O capricorniano pode incentivar o escorpiano a desenvolver seu potencial criativo, enquanto este, com sua mente analítica, pode ajudar o parceiro a enxergar novas possibilidades. No amor, porém, o excesso de críticas entre os dois pode comprometer a harmonia da relação.

Escorpião e Aquário

A relação entre Escorpião e Aquário pode fluir bem, mas também pode gerar conflitos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A relação entre Aquário e Escorpião pode fluir com harmonia, mas também passar por conflitos, já que ambos guardam mistérios e nem sempre compreendem as atitudes um do outro. Nos projetos profissionais, podem se complementar ao unir a originalidade aquariana à determinação escorpiana. No amor, a curiosidade pode despertar a atração e abrir espaço para a cumplicidade.

Escorpião e Peixes

Escorpião e Peixes são signos de muita sensibilidade e devem ter cuidado para não se magoarem (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

Escorpião e Peixes são sensíveis e precisam de cuidado ao lidar com os sentimentos um do outro para evitar mágoas. A busca conjunta pela evolução espiritual pode fortalecer a relação, e ambos tendem a se entregar por inteiro quando estão apaixonados. No entanto, a necessidade de controle do escorpiano pode afastar o pisciano, enquanto a dificuldade de Peixes em assumir compromissos pode incomodar Escorpião.