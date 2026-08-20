Envelhecimento ativo: 7 hábitos para o idoso que quer preservar autonomia e qualidade de vida

O envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida, mas isso não significa abrir mão da autonomia. Manter hábitos saudáveis ao longo dos anos pode contribuir para a capacidade de realizar atividades do dia a dia, preservar a saúde física e mental e favorecer o bem-estar à medida que os anos passam. Pequenas atividades incorporadas à rotina podem fazer diferença.

“Preservar a autonomia na terceira idade não significa fazer tudo sozinho, mas ter condições e apoio para participar das decisões e realizar as atividades possíveis de acordo com a própria realidade. A adoção de hábitos saudáveis deve considerar as características individuais. Por isso, profissionais de saúde podem orientar quais atividades, mudanças alimentares e cuidados são mais adequados para cada caso”, sugere Ma. Marcela Figueiredo Martins, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Estela Mares, docente do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que o estímulo cognitivo e a convivência social são pilares essenciais para um envelhecimento mais ativo e independente. “Atividades que desafiam a mente ajudam a preservar a memória e a capacidade de tomada de decisão. Paralelamente, a manutenção de laços sociais reduz o isolamento e incentiva a participação em atividades diárias. Essa combinação de exercícios mentais e interação social cria um ambiente propício à autonomia, retardando o declínio funcional e promovendo a qualidade de vida na terceira idade.”

A seguir, as especialistas listam hábitos que podem contribuir para um envelhecimento mais ativo. Confira!

1. Manter o corpo em movimento

A prática regular de atividade física pode ajudar a preservar força muscular, equilíbrio, mobilidade e resistência. Esses aspectos são importantes para tarefas cotidianas, como caminhar, subir escadas e realizar atividades domésticas.

Caminhadas, exercícios de fortalecimento, alongamentos e outras atividades podem fazer parte da rotina, desde que sejam adequados às condições de saúde de cada pessoa e, quando necessário, orientados por um profissional.

2. Ter uma alimentação equilibrada

Uma alimentação variada contribui para o fornecimento de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas e outros alimentos podem compor refeições equilibradas e fazem com que o corpo esteja mais preparado para a realização de atividades físicas. Também é importante manter uma boa hidratação e observar mudanças no apetite ou dificuldades para se alimentar, que podem exigir avaliação profissional.

3. Estimular a memória e a cognição

Manter o cérebro ativo é outro hábito importante. Ler, aprender algo novo, fazer palavras cruzadas, jogos de memória, ouvir música, estudar ou desenvolver um novo hobby são algumas possibilidades de estímulo cognitivo. Mais do que buscar atividades consideradas “para a memória”, o importante é manter uma rotina que envolva aprendizado, curiosidade e participação ativa.

Dormir bem contribui para o descanso e o funcionamento adequado do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Manter uma rotina de sono adequada

Dormir bem contribui para o descanso e o funcionamento adequado do organismo. Alterações persistentes no sono, como dificuldade frequente para dormir ou sonolência excessiva durante o dia, devem ser observadas.

Manter horários regulares para dormir e acordar, ter um ambiente confortável e evitar estimulantes próximo ao horário de se deitar são algumas medidas que podem favorecer uma rotina de sono mais saudável.

5. Cultivar relações sociais

O contato com familiares, amigos, vizinhos e grupos de convivência pode contribuir para o bem-estar emocional e para a manutenção de uma vida social ativa. Participar de atividades comunitárias, culturais, esportivas ou de lazer também pode ajudar a reduzir o isolamento e proporcionar momentos de troca e convivência.

6. Fazer acompanhamento regular da saúde

Consultas e exames de rotina permitem acompanhar condições de saúde e identificar alterações que precisam de atenção. Também é importante manter a vacinação em dia e utilizar medicamentos somente conforme orientação profissional. Esse acompanhamento pode contribuir para preservar a capacidade funcional e evitar que problemas de saúde interfiram de maneira significativa na autonomia.

7. Adaptar o ambiente para prevenir quedas e acidentes

A segurança dentro de casa é especialmente importante para preservar a independência dos idosos. Tapetes soltos, objetos espalhados, iluminação insuficiente e obstáculos nos caminhos podem aumentar o risco de acidentes. Medidas simples, como melhorar a iluminação, manter os ambientes organizados e instalar barras de apoio quando necessário, podem tornar o lar mais seguro.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos