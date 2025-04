Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

O herpes ocular é uma infecção nos olhos causada pelo vírus herpes simples (HSV), o mesmo responsável pelo herpes labial. Embora mais comum na região da boca, também pode atingir os olhos, provocando sintomas que variam entre leves e graves. Quando não tratado corretamente, pode levar a complicações sérias, incluindo danos permanentes à visão.

“O vírus do herpes simples (HSV) é mais conhecido por causar bolhas e feridas nos lábios, mas ele também se manifesta em outros locais, como nariz, áreas da face ou região genital. No caso do herpes ocular, além de afetar a córnea, ele também pode, num primeiro contato, cursar com uma conjuntivite ou com vesículas em pálpebras”, completa a Dra. Camila Moraes, oftalmologista especialista em córnea do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco da rede Vision One.

Sintomas do herpes ocular

Alguns dos sintomas do herpes ocular são sensação de areia nos olhos, sensibilidade à luz, vermelhidão, dor e lacrimejamento. Podem surgir também pequenas lesões na córnea, a parte transparente do olho. Ao identificar os sinais, é importante iniciar o tratamento quanto antes com um oftalmologista para evitar possíveis sequelas visuais ou até mesmo a cegueira.

Vírus do herpes permanece inativo no corpo

Vale ressaltar que, uma vez que a pessoa adquire o vírus do herpes, ele permanece no organismo em estado latente depois que a infecção desaparece, ou seja, de forma inativa. Mas, quando ocorrem situações de estresse, exposição ao sol, febre ou de baixa imunidade, o vírus pode voltar a ficar ativo e causar novos sintomas. “A doença do herpes simples ainda não possui vacina, ao contrário do herpes zoster, causado pelo vírus da varicela”, explica a Dra. Camila Moraes.

Lavar as mãos com frequência, especialmente antes de tocar os olhos, é importante para evitar o herpes ocular (Imagem: KieferPix | Shutterstock)

Formas de prevenção

Para evitar que a infecção prejudique os olhos, a Dra. Camila Moraes elenca algumas recomendações para a prevenção. Confira:

Lave as mãos com frequência, especialmente antes de tocar os olhos;

Nunca compartilhe toalhas, maquiagens ou objetos de uso pessoal;

Ao perceber lesão suspeita de herpes em alguém, evite contato próximo;

Se tiver irritação ou dor nos olhos, procure imediatamente uma urgência oftalmológica.

A oftalmologista alerta que os cuidados devem ser reforçados em relação às crianças, idosos, gestantes e pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido, por apresentarem um risco maior de complicações ou recorrência dos quadros oculares por herpes. Outra recomendação da especialista é evitar a automedicação e, em caso de sintomas, consultar sempre um especialista para que ele faça o diagnóstico e indique o tratamento correto.

Por Sig Eikmeier