Entenda como funciona o estudo do céu na astrologia

A astrologia é um estudo, um saber e um conhecimento que compara, conecta e relaciona fenômenos celestes com acontecimentos terrestres. É a arte da mágica e misteriosa linguagem cósmica quando o céu reflete-se no homem. Para entender melhor como funciona esse estudo, confira qual é o papel do astrólogo e como a astrologia pode te ajudar.

O que faz o astrólogo?

O astrólogo é o intérprete e tradutor dessa linguagem, aquele que a compreende e a transmite. Segue a Lei Hermética da Correspondência: o que está no alto é como o que está embaixo (Hermes Trismegisto). Sendo assim, não é uma influência e, sim, um estudo sobre energias correspondentes e sobre os arquétipos destas energias mostradas no céu e acontecem dentro de nós.

“Se a passagem de um astro no céu pode refletir um estado de ânimo em uma pessoa ou em um acontecimento na terra, o macrocosmo pode revelar-se a cada momento no microcosmo”, cita Anna Maria Costa Ribeiro no livro ‘Conhecimento da Astrologia: Manual Completo’.

O mapa astral traz clareza sobre os desafios da vida (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock)

Ferramenta para o autoconhecimento

A astrologia é a sabedoria que nos mostra o mapa para trilharmos o caminho da vida, o mapa astral que nos guia em direção à nossa essência. Ela nos traz clareza sobre nossas facilitações e desafios, indicando o caminho para alcançarmos o equilíbrio e a potencialidade dentro das possibilidades reais e da singularidade de cada ser.

“Conhecer, compreender e aceitar cada parte sua e seu todo, procurar ajustar-se à vida e melhorar, para um caminho de evolução pessoal e espiritual são alguns dos principais objetivos possibilitados pelo conhecimento da astrologia”, explica Anna Maria Costa Ribeiro. As previsões dos signos é uma parte dentro do amplo universo da Astrologia.

Por astróloga Thaís Mariano

