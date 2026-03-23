Entenda como cantar em inglês pode melhorar sua pronúncia

Você já reparou como aquela música em inglês sai quase perfeita, mas, na hora de falar, trava tudo? Essa sensação é mais comum do que parece e tem explicação científica. Um estudo publicado no periódico Memory & Cognition, chamado “Singing Facilitates Foreign Language Learning” (“Cantar facilita o aprendizado de línguas estrangeiras”, em tradução livre), mostrou que cantar ativa áreas do cérebro ligadas à memória, ao ritmo e à repetição, facilitando a pronúncia e a fluência. Ou seja, não é só impressão; o cérebro realmente funciona melhor quando a gente canta.

Como a música organiza o aprendizado da pronúncia

Segundo Bruna Kristensen, gerente pedagógica da Rockfeller Language Center, isso acontece porque a música organiza a forma como o cérebro aprende os sons do inglês. “Quando existe um ritmo e uma melodia, o cérebro consegue prever melhor como as palavras devem soar. Isso reduz a dificuldade na hora de falar e ajuda o aluno a reproduzir a pronúncia com mais naturalidade, mesmo sem dominar totalmente o idioma. É como se a música facilitasse o caminho para aprender a falar melhor”, destaca.

Ao cantar, o indivíduo acompanha um ritmo que já indica onde a fala deve subir, descer ou ganhar destaque (Imagem: fizkes | Shutterstock)

O ritmo como guia natural da fala

Na prática, cantar funciona como um guia para a pronúncia. Em vez de pensar palavra por palavra, você acompanha um ritmo que já indica onde a fala deve subir, descer ou ganhar destaque. Isso ajuda, por exemplo, a entender a entonação correta das frases, algo que costuma ser difícil para quem está aprendendo. Além disso, como as músicas são repetidas várias vezes, o cérebro começa a memorizar expressões inteiras quase automaticamente, sem aquele esforço de decorar regra por regra.

A influência da confiança na fluidez

Outro ponto importante é a confiança. Quando cantamos, não temos medo de errar; afinal, não estamos sendo avaliados. Esse relaxamento diminui a autocobrança e melhora a fluidez. Na fala normal, a preocupação com gramática e pronúncia pode travar o raciocínio. Por isso, usar músicas no aprendizado não é só divertido, mas também uma estratégia eficaz para treinar o ouvido e soltar a fala no dia a dia.

Como usar músicas para melhorar o inglês

Assim, a música é uma ótima maneira de praticar o inglês. “Ouvir música em inglês ajuda, mas não pode ser algo automático. O ideal é prestar atenção na pronúncia, repetir e tentar entender como os sons são feitos. Quando o aluno faz isso de forma consistente, a fala fica mais natural e a diferença entre entender e conseguir se comunicar em inglês diminui bastante”, finaliza Bruna Kristensen.

Por Daniela Begas