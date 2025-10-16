Variedades

Entenda a relação entre o Halloween e o signo de Escorpião

- Atualizado: 16/10/25 15h36
As características do signo de Escorpião estão associadas ao Halloween (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, muitos países celebram o Halloween, tradição que se originou em países de língua inglesa, possivelmente, entre os celtas, no festival da colheita. Essa data coincide com o período em que o Sol transita pelo signo de Escorpião, que, como o Dia das Bruxas, é conhecido pelos seus mistérios e poderes ocultos.

Regido por Hades na mitologia, Escorpião está relacionado com as profundezas do inconsciente e os infernos pessoais. Assim, o Halloween ressoa perfeitamente com as características deste signo, que é associado a bruxas e bruxos, transformações e renascimentos.

Escorpião no mapa astral

Escorpião rege a casa 8 do mapa astral, que simboliza os processos de morte e renascimento, nossos mergulhos no mundo avernal e inconsciente. Quando um planeta passa por essa área do nosso mapa, sentimos uma forte necessidade de transformação que só ocorre por meio da introspecção ao inconsciente.

Ilustração do signo de Escorpião em azul dentro de uma carta e com fundo bege-claro
As energias ancestrais e intuitivas dos escorpianos são despertadas no Halloween (Imagem: Ataly | Shutterstock)

Escorpianos no Halloween

Com a chegada do Halloween, os nativos de Escorpião se sentem abrindo uma porta para um mundo que lhes é familiar. Neste período, energias ancestrais e intuitivas são despertadas, proporcionando uma conexão especial com o oculto. Quando o Sol transita pelo signo, os escorpianos são agraciados com um novo brilho, intensificando sua essência e sua capacidade de transformação.

“Os escorpianos são conhecidos por seu humor sádico e pela alegria em pregar peças, especialmente, quando há um toque de vingança. A paleta de cores do dia das bruxas — preto, cinza-escuro, roxo e vinho — reflete a intensidade e a profundidade de Escorpião. O estilo gótico, repleto de mistério, também se alinha com a essência deste signo”, explica a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari.

Dessa forma, ninguém compreende o Halloween tão bem como uma pessoa de Escorpião. A conexão entre essas duas celebrações é inegável, fazendo dele o verdadeiro mestre das travessuras e encantos da noite mais sombria do ano.

