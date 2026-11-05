Enem: começar pelas questões ou pela redação? Veja como administrar o tempo na prova

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), administrar o tempo é um dos desafios enfrentados pelos candidatos. Além das questões objetivas, o primeiro dia de prova inclui a redação, que exige leitura, planejamento, elaboração e revisão do texto. Por isso, deixar a produção textual para os últimos minutos pode comprometer tanto a qualidade da redação quanto o desempenho nas demais questões.

De acordo com Glauce Soares, professora do curso de Pedagogia da Universidade Uniderp, uma das principais recomendações é estabelecer uma estratégia de tempo antes mesmo de iniciar a prova. “O estudante não deve encarar a redação como uma tarefa para ser realizada apenas depois de terminar todas as questões. Ela precisa fazer parte do planejamento desde o começo, porque exige em média de uma hora para compreender a proposta, organizar os argumentos, escrever e revisar”, explica.

Uma possibilidade é realizar uma primeira leitura da proposta de redação logo no início da prova. Nesse momento, o candidato pode identificar o tema, analisar os textos motivadores e começar a organizar mentalmente as ideias que pretende desenvolver. Em seguida, pode avançar para as questões objetivas e retornar à redação com uma linha argumentativa já definida, também considerando que os enunciados das próprias questões objetivas podem corroborar para a construção da temática da redação.

Evite deixar a redação para os minutos finais

A redação exige mais do que simplesmente escrever. O candidato precisa compreender o tema proposto, construir uma argumentação coerente, organizar os parágrafos e apresentar uma proposta de intervenção de acordo com as exigências da prova do Enem. Fazer tudo isso sob forte pressão de tempo pode aumentar a possibilidade de erros.

“Quando a redação fica para os últimos minutos, o estudante perde justamente uma etapa muito importante: a revisão. Ele pode não perceber problemas de coerência, repetição de palavras, erros gramaticais ou até mesmo aspectos que deixou de desenvolver. Por isso, é importante reservar uma margem de segurança para revisar o texto”, orienta a professora.

Também é importante evitar o excesso de tempo em questões muito difíceis. Uma pergunta que exige vários minutos de tentativa pode comprometer o planejamento estabelecido para a redação. Caso o estudante não consiga solucionar alguma, a recomendação é sinalizá-la e seguir adiante. Depois de concluir as demais e a redação, ele pode retornar às questões pendentes.

Os estudantes devem testar estratégias durante os simulados para descobrir como administrar melhor o próprio tempo no Enem (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Uma estratégia possível

Não existe uma divisão de tempo que funcione igualmente para todos os candidatos. O ideal é que cada estudante teste sua estratégia durante os simulados. Ainda assim, algumas etapas podem ajudar na organização:

Leia a proposta de redação no início: conhecer o tema desde o começo permite que as ideias sejam amadurecidas durante a prova;

desde o começo permite que as ideias sejam amadurecidas durante a prova; Reserve um período específico para escrever: não dependa do tempo que eventualmente sobrar depois das questões;

não dependa do tempo que eventualmente sobrar depois das questões; Faça um planejamento antes de começar o texto: alguns minutos para definir tese, argumentos e estrutura podem evitar retrabalho;

alguns minutos para definir tese, argumentos e estrutura podem evitar retrabalho; Não fique preso a uma questão: se uma pergunta estiver consumindo tempo demais, avance e retorne posteriormente;

se uma pergunta estiver consumindo tempo demais, avance e retorne posteriormente; Reserve tempo para revisar: confira a redação antes de finalizar, observando coerência, ortografia, argumentação e atendimento à proposta de intervenção;

confira a redação antes de finalizar, observando coerência, ortografia, argumentação e atendimento à proposta de intervenção; Preencha o cartão-resposta com antecedência: deixar essa tarefa para os últimos minutos aumenta o risco de erros ou de questões sem marcação.

Para Glauce Soares, a melhor estratégia é aquela que o candidato já testou antes do exame. “O Enem não deve ser o momento de descobrir como o estudante consegue administrar melhor o próprio tempo. Nos simulados, ele pode experimentar diferentes estratégias, perceber quanto tempo costuma levar para escrever e responder às questões e, assim, chegar ao exame com um planejamento mais seguro”, afirma.

Preparando-se para a redação

Para garantir uma boa redação no Enem, o candidato também deve compreender os problemas sociais abordados na proposta e relacioná-los a diferentes acontecimentos e conhecimentos para construir uma argumentação consistente.

“Minha indicação é estudar prioritariamente três grandes eixos temáticos: tecnologia e sociedade, que envolve questões como inteligência artificial, desinformação, privacidade, educação digital e exclusão tecnológica; meio ambiente e desigualdade, que abrange crise climática, vulnerabilidade social, saneamento básico e políticas preventivas; e direitos humanos e inclusão, que contempla infância, educação, proteção social, diversidade e cidadania”, finaliza a professora.

Por Camila Souza Crepaldi