Enem 2026: suplementos para memória e concentração funcionam mesmo?

À medida que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 se aproxima, muitos estudantes intensificam a rotina de preparação e buscam alternativas para melhorar a memória, a concentração e o desempenho nos estudos. Nesse cenário, suplementos alimentares com vitaminas, minerais e outras substâncias são frequentemente divulgados como aliados da saúde cerebral. Mas será que eles realmente funcionam?

De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Camila Junqueira, a resposta depende das necessidades nutricionais de cada pessoa. Os suplementos têm como principal finalidade complementar a alimentação e não devem ser encarados como uma solução imediata para melhorar a capacidade de concentração ou memória.

“Uma alimentação equilibrada fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo, inclusive do sistema nervoso. Quando existe uma deficiência nutricional, a suplementação orientada por um profissional pode contribuir para a correção desse quadro. Porém, isso não significa que o consumo de suplementos, por si só, vá melhorar a memória ou a concentração de uma pessoa que já possui uma alimentação adequada”, explica.

Nutrientes importantes para o funcionamento do cérebro

Algumas deficiências nutricionais podem estar relacionadas a sintomas como cansaço, dificuldade de concentração e redução do desempenho cognitivo. Vitaminas do complexo B, ferro, vitamina B12 e vitamina D, por exemplo, participam de diferentes processos importantes para o organismo. Além disso, alguns complementos podem otimizar a função cognitiva como creatina, omega 3, L-teanina.

No entanto, a necessidade de suplementação varia de acordo com cada pessoa. Por isso, antes de incluir qualquer produto na rotina, é importante avaliar a alimentação e, quando necessário, investigar possíveis deficiências com acompanhamento profissional.

O que considerar antes de tomar suplementos para memória e concentração?

Segundo a nutricionista Camila Junqueira, alguns cuidados são importantes, como:

Avaliar a alimentação: uma dieta variada e equilibrada deve ser a principal fonte de nutrientes;

uma e equilibrada deve ser a principal fonte de nutrientes; Investigar possíveis deficiências: sintomas como cansaço e dificuldade de concentração podem ter diferentes causas;

sintomas como cansaço e dificuldade de concentração podem ter diferentes causas; Evitar a automedicação: suplementos não devem ser utilizados indiscriminadamente ou em doses superiores às recomendadas;

suplementos não devem ser utilizados indiscriminadamente ou em doses superiores às recomendadas; Desconfiar de promessas milagrosas: produtos que prometem melhorar rapidamente a memória e o foco merecem atenção;

produtos que prometem melhorar rapidamente a memória e o foco merecem atenção; Buscar orientação profissional: nutricionistas e outros profissionais de saúde podem avaliar a necessidade e a segurança da suplementação.

Uma rotina equilibrada contribui para manter a disposição e o foco durante a preparação para as provas (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

Hábitos também fazem diferença

Para quem está se preparando para o Enem e outros vestibulares, mais do que apostar em cápsulas ou compostos específicos, manter uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para fornecer os nutrientes necessários ao organismo. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, ovos, peixes e outras fontes de proteínas podem fazer parte de uma rotina alimentar adequada.

Além da alimentação, fatores como qualidade do sono, hidratação, prática de atividade física e controle do estresse também podem influenciar a concentração e o desempenho durante os estudos.

Atenção às promessas dos produtos

Outro ponto de atenção são as propagandas que prometem aumento da memória, foco ou desempenho cerebral de forma rápida. Os suplementos alimentares não são medicamentos e devem seguir as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por isso, antes de comprar um produto, é importante verificar a composição, as recomendações de uso, as advertências e as restrições indicadas no rótulo. A orientação profissional também é importante para avaliar se existe, de fato, necessidade de suplementação.

“Se existe uma dificuldade persistente de memória ou concentração, o ideal é investigar a causa em vez de simplesmente tentar compensá-la com um suplemento. O acompanhamento profissional permite identificar se há alguma deficiência nutricional ou outro fator relacionado ao problema”, finaliza a coordenadora.

Por Priscila Dezidério