Endro: poderoso aliado da saúde com benefícios que vão além da cozinha

O endro (Anethum graveolens), erva aromática também conhecida como dill, tem conquistado espaço tanto na gastronomia quanto no universo da saúde natural. Originário da região do Mediterrâneo e amplamente cultivado em diversas partes do mundo, esse vegetal de sabor marcante carrega em sua composição nutricional uma combinação de vitaminas, minerais e compostos bioativos que oferecem vantagens significativas para o organismo.

Embora seja frequentemente utilizado apenas como tempero para peixes e saladas, o endro tem propriedades que merecem atenção especial. Isso porque ele concentra nutrientes essenciais que ajudam no funcionamento equilibrado do corpo. Descubra a seguir os principais benefícios que essa erva pode oferecer!

1. Fortalece ossos e dentes

O endro é uma excelente fonte de cálcio, fornecendo 208 mg do mineral a cada 100 g da erva fresca, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). O cálcio desempenha papel fundamental na manutenção da saúde dos ossos e dentes, participando ativamente da formação e renovação do tecido ósseo.

Além disso, esse mineral atua na contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos e na coagulação sanguínea. A ingestão adequada de cálcio ao longo da vida ajuda a prevenir condições como osteoporose e contribui para a preservação da densidade óssea, especialmente em fases de maior vulnerabilidade como infância, adolescência e terceira idade.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

2. Contribui para a saúde cardiovascular

Com 738 mg de potássio por 100 g, segundo a TBCA, o endro representa uma erva rica nesse mineral essencial. Essa quantidade expressiva faz dele uma opção interessante para quem precisa aumentar a ingestão de potássio por meio da dieta.

O potássio exerce funções vitais no organismo, sendo responsável pela regulação da pressão arterial mediante o equilíbrio entre sódio e líquidos corporais. Esse mineral também participa da contração muscular, incluindo o batimento cardíaco, e facilita a transmissão de sinais nervosos.

A ingestão adequada de potássio está associada, ainda, à redução do risco de acidentes vasculares cerebrais e ajuda a prevenir a formação de cálculos renais, além de proteger contra a perda de massa óssea.

O consumo de endro pode ajudar a prevenir problemas ligados à deficiência de ferro (Imagem: Dargog | Shutterstock)

3. É fonte de ferro

O endro oferece 6,59 mg de ferro a cada 100 g da erva in natura, conforme a TBCA. Embora seja ferro de origem vegetal, cuja absorção tende a ser menor que o ferro de origem animal, a presença simultânea de vitamina C na erva pode favorecer o aproveitamento desse mineral pelo organismo.

A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

O ferro é componente essencial da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. A deficiência desse mineral causa fadiga, fraqueza, dificuldade de concentração e comprometimento do sistema imunológico.

4. Ajuda a proteger a visão e fortalece o sistema imunológico

Segundo dados da TBCA, o endro fornece 386 mcg de vitamina A (RAE) por 100 g. Essa quantidade pode contribuir, por sua vez, para atingir as necessidades diárias do nutriente, o que torna a erva uma amiga da saúde ocular e imunológica.

Isso porque a vitamina A tem papel importante na manutenção da visão saudável, sendo essencial para o funcionamento adequado da retina e para a adaptação dos olhos em ambientes com pouca luz. Além disso, esse nutriente participa da integridade das mucosas e da pele, fortalece as defesas do organismo contra infecções e contribui para o crescimento celular adequado.

A deficiência de vitamina A pode levar a problemas visuais sérios, incluindo cegueira noturna, além de aumentar a suscetibilidade a infecções respiratórias e gastrointestinais.

5. Combate radicais livres

O endro fornece 85,0 mg de vitamina C a cada 100 g, conforme a TBCA. Esse nutriente atua como poderoso antioxidante, neutralizando radicais livres que causam danos celulares e aceleram o envelhecimento. Ele também é fundamental para a síntese de colágeno, proteína que mantém a integridade da pele, vasos sanguíneos, ossos e cartilagens.

Além disso, a vitamina C potencializa a absorção de ferro de origem vegetal e fortalece o sistema imunológico, aumentando a resistência contra infecções. A presença desse nutriente no endro faz da erva uma opção interessante para quem busca proteção celular e manutenção da saúde geral.

Cuidados importantes no consumo de endro

Apesar dos diversos benefícios que o endro pode oferecer à saúde, é fundamental destacar que o consumo desta erva não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional adequado. Qualquer mudança significativa na alimentação deve ser discutida previamente com um nutricionista ou médico, especialmente para pessoas que já possuem condições de saúde estabelecidas ou fazem uso regular de medicamentos.

O endro pode ser uma boa adição à dieta como parte de uma alimentação equilibrada e variada, mas não deve ser encarado como solução única para problemas de saúde. Condições como anemia, osteoporose, hipertensão arterial e deficiências vitamínicas requerem diagnóstico preciso e tratamento específico orientado por profissionais habilitados.