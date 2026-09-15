Encostar o focinho na mão e colocar a pata sobre o tutor: veja 6 sinais de que o cachorro quer carinho

Há anos, o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Companheiros, sociáveis e capazes de estabelecer fortes vínculos, esses animais costumam participar ativamente da rotina da família. Além disso, muitos cães são bastante afetuosos e gostam de receber atenção, seja por meio de cafunés, carícias no corpo ou simplesmente ficando próximos do tutor.
Como não conseguem expressar seus desejos por meio de palavras, os cachorros utilizam principalmente a linguagem corporal para se comunicar. Por isso, existem alguns comportamentos característicos que podem indicar que o animal está pedindo carinho. Veja!
1. Encostar o focinho na mão
Dar pequenas cutucadas com o focinho na mão ou no braço do tutor é uma das formas que o cachorro pode usar para chamar a atenção. O comportamento costuma aparecer quando a pessoa está sentada, trabalhando ou concentrada em outra atividade. Se o animal estiver relaxado e continuar se aproximando, é possível que esteja convidando o tutor para uma interação.
2. Colocar a pata sobre o tutor
Quando o cachorro apoia a pata no braço, na perna ou no colo do tutor, ele pode estar tentando chamar a atenção e conseguir carinho. Muitos animais aprendem que esse gesto provoca uma resposta rápida e, quando recebem afeto depois de fazê-lo, tendem a repeti-lo. Alguns, inclusive, voltam a colocar a pata na pessoa quando ela interrompe as carícias.
3. Apoiar a cabeça no colo
Deitar ou apoiar a cabeça sobre o colo do tutor é outro comportamento que pode demonstrar vontade de permanecer próximo e receber atenção. Nessa situação, o cachorro geralmente se acomoda junto à pessoa e mantém o corpo relaxado, criando uma oportunidade para o contato físico.
4. Cutucar o tutor durante o carinho
Imagine que o tutor esteja acariciando o cachorro e, ao parar, receba imediatamente uma cutucada com o focinho ou um toque da pata. Esse comportamento pode funcionar como um pedido para que a interação continue. Alguns cães aprendem rapidamente quais gestos fazem a pessoa voltar a acariciá-los e passam a utilizá-los para conseguir mais atenção.
5. Deitar de barriga para cima
Virar de barriga para cima é frequentemente interpretado como um convite para receber carinho nessa região, e, em alguns casos, realmente pode ser. Um cachorro confortável pode permanecer relaxado, aproximar o corpo, tocar a mão do tutor ou usar o focinho para incentivar a continuidade da interação.
6. Lamber o tutor para chamar atenção
As lambidas podem ter diferentes significados na comunicação canina, incluindo demonstração de afeto e busca por atenção. Quando o cachorro percebe que lamber a mão ou outra parte do corpo faz o tutor conversar, olhar para ele ou oferecer carinho, pode aprender a repetir esse comportamento sempre que deseja interação.