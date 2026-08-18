Empadinha de palmito cremosa: aprenda a fazer uma receita rápida e saborosa para o lanche da tarde

Com massa macia e recheio cremoso, a empadinha de palmito é uma excelente opção para o lanche da tarde. Ela combina ingredientes acessíveis e pode ser preparada de forma simples, sem precisar de técnicas elaboradas ou passar horas na cozinha. Além de deliciosa, pode ser apreciada ainda quente ou em temperatura ambiente.
A seguir, veja como preparar uma receita rápida e saborosa de empadinha de palmito cremosa!
Empadinha de palmito cremosa
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada cortada em cubos
- 1 ovo
- 1 gema de ovo
- 1 colher de chá de sal
- 2 a 3 colheres de sopa de água gelada, se necessário
- 1 gema de ovo para pincelar
Recheio
- 300 g de palmito escorrido e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione o tomate, o palmito e a ervilha e refogue por cerca de 2 minutos. Polvilhe a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, despeje o leite, mexendo constantemente para não empelotar. Cozinhe em fogo baixo até obter um creme encorpado. Acrescente o requeijão, tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Retire do fogo e deixe esfriar completamente.
Massa
Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga. Misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Junte o ovo e a gema e misture delicadamente até obter uma massa homogênea. Se estiver muito seca, acrescente a água gelada, uma colher por vez. Evite sovar para que a massa permaneça macia e quebradiça.
Montagem
Separe cerca de dois terços da massa e forre o fundo e as laterais de forminhas para empada. Coloque o recheio de palmito já frio, sem encher até a borda. Abra o restante da massa, corte círculos e cubra as empadinhas. Aperte delicadamente as bordas para fechar.
Pincele a superfície com a gema batida e disponha as forminhas em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que as empadinhas estejam bem douradas. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.