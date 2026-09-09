Emagrecimento acelerado pode causar perda muscular? Entenda como o pilates pode ajudar

O emagrecimento pode representar uma mudança importante na rotina e na relação com o próprio corpo. Porém, quando a perda de peso acontece de maneira acelerada, principalmente com uma dieta excessivamente restritiva, é importante observar como o organismo reage a esse processo, não só em relação à quantidade de gordura eliminada, mas também à preservação da massa magra. Na prática, um dos principais pontos de atenção é a redução da força muscular.

“Quando a pessoa perde peso muito rapidamente, pode perceber que atividades que antes eram simples começam a exigir mais esforço. Subir escadas, levantar de uma cadeira, agachar, carregar objetos ou realizar determinados exercícios podem se tornar mais difíceis”, explica a fisioterapeuta da Pure Pilates, Thainá Messias.

A musculatura tem papel importante na sustentação e no controle dos movimentos. Abdômen, lombar, glúteos, quadril e pelve, por exemplo, atuam em conjunto tanto durante os exercícios quanto nas tarefas do cotidiano. Por isso, preservar a força muscular durante o emagrecimento também contribui para manter a funcionalidade e a autonomia.

Perder força não significa necessariamente sentir dor

Apesar da relação entre musculatura e movimento, a profissional ressalta que fraqueza muscular não significa, obrigatoriamente, o aparecimento de dor lombar. “A dor pode ter diferentes causas e precisa ser avaliada individualmente. Também não podemos afirmar que emagrecer rapidamente causa hérnia de disco. Não existe uma relação direta entre essas duas condições”, esclarece Thainá Messias.

A hérnia de disco pode estar relacionada a diferentes fatores, como idade, genética e alterações naturais que acontecem na coluna ao longo da vida. Durante um processo de emagrecimento, portanto, o principal cuidado deve estar na manutenção da força e na adaptação dos exercícios à condição física de cada pessoa.

O pilates trabalha força, equilíbrio e controle dos movimentos, contribuindo para a estabilidade do corpo durante o processo de emagrecimento (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Pilates pode ajudar a preservar força e estabilidade

Nesse contexto, o pilates pode ser um aliado para quem está passando por um processo de perda de peso. A modalidade trabalha o corpo de maneira global, estimulando o fortalecimento muscular e o controle dos movimentos. “Trabalhamos regiões importantes para a estabilidade do corpo, como abdômen, lombar, glúteos, quadril e pelve. Além do fortalecimento, o pilates também desenvolve equilíbrio, mobilidade, coordenação e consciência corporal”, afirma a fisioterapeuta.

A frequência dos exercícios deve ser individualizada, mas, para muitas pessoas, praticar pilates de duas a três vezes por semana pode ser uma estratégia adequada para desenvolver força e controle corporal durante o processo de emagrecimento.

Além dos exercícios, a preservação da musculatura também está relacionada a outros cuidados. Uma alimentação adequada, com ingestão suficiente de proteínas, assim como descanso e recuperação, contribui para a manutenção da massa muscular ao longo desse período.

Quando procurar ajuda profissional?

Durante o emagrecimento, alguns sinais merecem atenção. Se a pessoa perceber uma queda significativa de força, cansaço acima do habitual ou dificuldade para realizar atividades que antes executava com facilidade, é importante buscar uma avaliação profissional.

Dor persistente, formigamento, alterações de sensibilidade ou perda importante de força também devem ser investigados. “Emagrecer não significa apenas ver o número da balança diminuir. É fundamental olhar também para a força, a qualidade dos movimentos e a capacidade de continuar realizando as atividades do dia a dia com segurança e autonomia”, finaliza Thainá Messias.

Por Gabriela Andrade