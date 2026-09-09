Efeito platô no emagrecimento: 5 cuidados durante o tratamento com as canetas

A perda de peso associada ao uso das chamadas “canetas emagrecedoras” pode ser expressiva, mas isso não significa que o organismo deixe de responder aos mecanismos biológicos relacionados à obesidade. À medida que o peso diminui, o corpo pode ativar mecanismos compensatórios que aumentam a fome, reduzem a saciedade e diminuem o gasto energético, o que pode contribuir para o chamado efeito platô.

De acordo com a endocrinologista Marcela Chambarelli, do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, no Rio de Janeiro, a obesidade é uma doença crônica influenciada por fatores genéticos, biológicos, hormonais, comportamentais e sociais. Por isso, a estratégia terapêutica exige acompanhamento de longo prazo e estratégias para a manutenção dos resultados.

Quando a perda de peso desacelera ou deixa de ocorrer, o momento exige uma avaliação individualizada. Alimentação, atividade física, composição corporal e resposta ao medicamento devem ser considerados antes de qualquer alteração no tratamento.

“A caneta precisa estar inserida em um plano terapêutico, com acompanhamento médico e uma estratégia definida para cada caso”, explica o especialista em cirurgia bariátrica e metabólica Fernando de Barros, do Hospital São Lucas Copacabana.

A seguir, especialistas trazem 5 cuidados para potencializar os resultados das canetas para emagrecimento. Confira!

1. Preserve a massa muscular

A prática regular de atividade física, especialmente a combinação de musculação e exercícios aeróbicos, contribui para a preservação da massa muscular e para a manutenção do peso perdido.

2. Estruture a alimentação

Mesmo com o controle da fome proporcionado pelos medicamentos, a alimentação continua sendo parte essencial do tratamento. O acompanhamento nutricional ajuda a estabelecer uma rotina sustentável, com consumo adequado de proteínas e fibras e menor exposição a alimentos que possam funcionar como gatilhos para a compulsividade.

Dormir bem ajuda na manutenção do peso e na rotina saudável (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Cuide do sono e do estresse

Privação de sono e estresse crônico estão entre os fatores que podem dificultar a manutenção do peso. Por isso, estabelecer uma rotina de sono adequada e estratégias para controlar o estresse também faz parte do cuidado.

Recomenda-se, sempre que possível, manter horários regulares para dormir e acordar, priorizar um ambiente tranquilo e confortável para o sono e reduzir o uso de telas e outros estímulos próximo ao horário de dormir. Uma rotina de sono adequada pode contribuir para a regulação do apetite, a disposição e a capacidade de manter hábitos alimentares e de atividade física.

4. Monitore o peso corporal

Acompanhar o peso regularmente pode ajudar a identificar precocemente uma tendência de recuperação e permitir ajustes no tratamento. Seu controle pode ser feito em intervalos regulares, conforme orientação do profissional de saúde.

Um aumento progressivo do peso ao longo de algumas semanas – especialmente quando acompanhado de fome persistente, episódios de compulsão alimentar ou dificuldade para manter a rotina – deve ser discutido com o médico ou o nutricionista.

Nessa avaliação, podem ser investigados fatores como alimentação, sono, estresse, atividade física, medicamentos e outras condições de saúde, permitindo ajustar o tratamento quando necessário.

5. Não interrompa a medicação sem planejamento

A suspensão do tratamento deve ser discutida com o médico. Segundo o endocrinologista do Hospital Samaritano Higienópolis, Danilo Romano, o termo “efeito rebote” pode transmitir a ideia equivocada de que a medicação provocou uma piora. O mais adequado é falar em recorrência da obesidade após a interrupção do tratamento, já que os mecanismos biológicos da doença voltam a se manifestar quando a terapia é retirada.

Para o especialista, o principal objetivo não deve ser apenas atingir determinado número na balança, mas construir uma estratégia de cuidado que permita acompanhar o paciente ao longo do tempo.

A facilidade de aplicação das canetas pode criar a falsa impressão de que a terapêutica pode ser conduzida sem acompanhamento profissional. Para Fernando de Barros, esse é um dos principais pontos de atenção.

“Os erros mais comuns são a automedicação e o uso recreativo das canetas. Não é uma medicação simples, que basta comprar e aplicar. O paciente precisa estar envolvido em um acompanhamento médico próximo, com um profissional que tenha experiência no tratamento da obesidade”, finaliza o especialista.

Por Monique Dutra