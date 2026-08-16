Eclipse abriu um novo ciclo: veja quais signos podem sentir mais a energia de mudança

Os eclipses costumam marcar períodos de mudanças, encerramentos e recomeços. Mais do que acontecimentos isolados, eles podem simbolizar uma virada de página, trazendo situações que nos obrigam a rever escolhas, relações e caminhos que não fazem tanto sentido.

O recente eclipse em Leão, que aconteceu em 12 de agosto, coloca em evidência temas ligados à identidade, à autoestima, à criatividade, ao reconhecimento e à coragem de assumir o protagonismo da própria vida. Ao mesmo tempo, ele movimenta o eixo Leão-Aquário, fazendo com que questões individuais e coletivas entrem em uma espécie de processo de ajuste.

Por isso, Leão, Aquário, Touro e Escorpião poderão perceber essa mudança de maneira mais intensa. Isso não significa necessariamente que algo negativo irá acontecer. Em muitos casos, o eclipse simplesmente acelera processos que já estavam acontecendo internamente e cria condições para uma nova fase.

A seguir, veja quais signos poderão sentir com mais intensidade as mudanças provocadas pelo eclipse!

1. Leão

O leonino poderá sentir necessidade de se posicionar com mais autenticidade e transformar aspectos da própria vida e da imagem que construiu (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Leão é um dos signos que mais poderá sentir esse movimento, principalmente por questões relacionadas à identidade e à maneira como deseja ser reconhecido pelo mundo. O eclipse poderá trazer uma necessidade maior de se posicionar, assumir desejos e abandonar comportamentos adotados apenas para agradar outras pessoas. Projetos pessoais, relacionamentos e até a imagem que construiu de si mesmo poderão passar por uma transformação.

Para alguns leoninos, esse período poderá representar o início de uma fase de maior visibilidade. Para outros, poderá ser justamente o momento de perceber que não precisa mais provar seu valor para ninguém.

2. Aquário

O aquariano poderá perceber mudanças em algumas relações e se afastar naturalmente de ambientes que não fazem mais sentido (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Se Leão fala sobre brilho pessoal, Aquário traz a reflexão sobre o lugar que ocupamos dentro de grupos, amizades e projetos coletivos. O eclipse poderá provocar mudanças na maneira como o aquariano se relaciona com determinadas pessoas e ambientes. Algumas conexões poderão ganhar força, enquanto outras poderão perder espaço naturalmente.

Também poderá surgir uma vontade maior de se libertar de padrões que já não combinam com quem o nativo se tornou. Aquário poderá perceber que não precisa permanecer em determinados grupos apenas por história, costume ou medo de ficar sozinho. Será um período importante para entender a diferença entre pertencer e simplesmente se encaixar.

3. Touro

O taurino precisará rever planos relacionados à carreira, à família e ao futuro diante de situações que exigirão novas escolhas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Touro poderá sentir os efeitos do eclipse principalmente por meio de mudanças que mexerão com sua sensação de segurança e estabilidade. Situações relacionadas à carreira, à vida familiar, à rotina e aos planos poderão exigir uma nova postura. Algo que parecia garantido começará a mudar, fazendo com que o nativo precise encontrar outras maneiras de construir segurança.

Embora mudanças possam causar desconforto para um signo que valoriza previsibilidade, esse movimento poderá mostrar que estabilidade não significa permanecer exatamente no mesmo lugar. O momento pedirá flexibilidade para perceber que algumas transformações poderão abrir espaço para uma vida mais alinhada com aquilo que o aquariano realmente deseja.

4. Escorpião

O escorpiano poderá questionar escolhas profissionais e metas antigas, abrindo espaço para novos caminhos e responsabilidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Para Escorpião, o eclipse poderá trazer mudanças importantes relacionadas à vida profissional, à posição social e aos objetivos de longo prazo. Poderá ser um período de questionamentos sobre o caminho que o nativo escolheu e sobre aquilo que deseja conquistar nos próximos anos. Algumas pessoas poderão sentir vontade de mudar de carreira, assumir novas responsabilidades ou abandonar uma meta que deixou de fazer sentido.

Também haverá a possibilidade de perceber com mais clareza quais relações de poder precisam ser revistas. Escorpião poderá descobrir que determinadas situações só continuam existindo porque há medo de perder o controle. O eclipse convidará a abrir mão do que já cumpriu sua função para construir algo mais verdadeiro.

Um novo ciclo começa, mas não precisa acontecer de uma vez

Eclipses não significam necessariamente que uma grande mudança acontecerá imediatamente. Muitas vezes, eles funcionam como pontos de virada: trazem acontecimentos, percepções ou decisões que começam a movimentar processos que irão se desenvolver ao longo dos próximos meses. Para Leão, Aquário, Touro e Escorpião, o convite é especialmente forte para abandonar velhos padrões e observar onde a vida está pedindo renovação.